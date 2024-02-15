渣打傳研分拆投行企銀業務

或有裁員行動 據報是次擬進行的重組業務行動，乃渣打行政總裁溫拓思（Bill Winters）提高回報的最新潛在措施，但這只是考慮中的幾種可能性之一，尚未作出最終決定。資料顯示，渣打在溫拓思領導下，股價表現低迷，自2015年上任以來股價累計下挫40%。

渣打是新興市場中最大的歐洲銀行，其資金主要來自亞洲、中東和非洲。有指近年該行受到內地商業房地產相關的不良貸款增加影響，導致撥備增加及回報下滑，最近幾季該行已採取措施，目標於2024年底前將有形股本回報率提高至11%以上。該行將於下周公布去年第四季業績，市場估計其交易銀行業務收入增長將放緩至僅2.5%。

事實上，近期多間國際金融機構推動精簡架構及裁員。高盛去年裁減7%人手，花旗繼續推進裁員2萬人的計劃，看來渣打亦可能難以幸免。