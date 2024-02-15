日圓3個月低 兌港元5.18算

官員揚言隨時撐匯 日股3連升後斷纜 美國高通脹問題揮之不去，1月消費物價指數及核心消費物價指數（扣除能源及食品）的按年升幅均在3%之上，隨即觸發匯市債市又再執位，美元升，非美貨幣齊齊下挫，美匯指數周三曾經高見104.98，見去年11月中旬以來最高，日圓兌每美元則回落至150的3個月低位，即折合每百日圓兌港元一度見5.18算。

債市同樣出現異動，美國短、中、長期國債孳息率日前均創兩個月新高，其中10年期國債券孳息率曾升抵4.317厘，昨日則輕微回落至4.293厘。

至於備受外界關注的圓匯，日本財務省負責外匯事務的副大臣神田真人最新又再「出口術」，稱如有必要，日本將對匯率採取適當行動；又指日圓今年來的貶值速度足以破壞依賴貿易的日本經濟，故正密切關注外匯走勢，且準備好全年、全天候24小時作出行動。之不過，財務大臣鈴木俊一則未有回應是否作出干預，僅稱外匯快速波動並不可取，會更密切關注匯市情況。

當然，日本如今憑藉弱日圓帶動股市及通脹反彈，走出失落30年的經濟困局，究竟日本央行是否真的如市場估計般收水，又或者兩位官員的說話真確度有幾高，確實難料。

上月千億外資湧日股 另一方面，數據顯示，海外投資者在1月淨買入逾2萬億日圓（約1,038億港元）的現貨日本股票，而入市的除了有短期投資的對沖基金，還有以多年為單位進行投資的亞洲、歐美養老金基金等機構投資者。

日經平均指數昨日則結束3日升市，收報37,703點，跌260點或0.69%；東證指數（TOPIX）則跌27點或1.05%，報2,584點。個股方面，經營UNIQLO及GU等品牌的日本零售巨頭迅銷升1.22%，收報40,650日圓；軟銀集團則回吐3.36%，收報8,207日圓。

韓料通脹放慢 Won反覆 鄰國南韓股市周三亦向下，南韓首爾綜合指數收報2,620點，跌29點或1.1%。南韓智庫機構南韓開發研究院（KDI）最新分析，該國今年通脹將由去年的3.6%放緩至2.5%，低於3個月前預測的2.6%，同時維持今年經濟增長2.2%的預測。韓圜昨先跌後回穩，兌每美元曾報1,333.29。

此外，今年開局強勁的澳洲股市周三亦有所回調，澳洲悉尼普通股指數收報7,790點，跌57點或0.73%。澳元昨日則兌64.77美仙，升0.38%。

俄去年貿盈萬億 縮58% 另俄烏戰事持續下，俄羅斯央行最新數據顯示，該國去年全年貿易順差按年大縮58.5%至1,400億美元（約10,920億港元）。其中，俄羅斯對歐洲國家的出口驟跌68%，至849億美元（約6,622億港元），進口則降12.3%至785億美元（約6,123億港元）。

日圓兌港元走勢