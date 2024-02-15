道指早段靠穩 新債王籲聯儲每次減半厘

美國10年期國債孳息率續於今年高位徘徊，但美股周三早段靠穩，道指曾升147點，高見38,420點；標指曾升31點，高見4,984點；納指曾升141點，高見15,797點。

「新債王」岡拉克表示，本月29日公布的個人消費開支（PCE）物價指數較消費物價指數（CPI）重要，撇除能源及食品後核心PCE的3個月年化數字將會上升，之後恐再上，市場感到不安，預期聯儲局最快6月才會減息；又稱兩年期美國國債孳息率（周三低見4.59厘）反映市場押注今年減息幅度約一厘，建議聯儲局每次減息應減半厘。

看好印度 留現金執平貨 他警告「現時美股估值似前年熊市初期」，建議股票只宜佔投資組合30%，分3等份投資美國、日本及印度，點名看好印度，原因是「印度是全球人口結構最理想的經濟體當中最強的一個」，而自己的組合則有25%是現金，以便股市下跌時「執平貨」。

半導體板塊有追捧，周二暴瀉近兩成的Arm周三早段反彈12.36%，英偉達（Nvidia）及超微半導體（AMD）分別升1.7%及2.2%，前者市值再現超越Google母企的場景。

其他科企方面，召車程式始祖Uber宣布首個股份回購計劃，最多70億美元，股價早段飆11.11%。亞馬遜創始人貝索斯於上周五至本周一再出售該企1,200萬股，套現約20億美元，該股早段微升0.43%。

業績方面，卡夫亨氏上季撇除匯率變動、併購等因素後的內生收入按年倒退0.7%，主因收入佔比達四分之三的北美市場，期內加價幅度僅2.5%，但銷量和產品組合的不利影響達5.5%，經調整純利按年跌14.94%至7.57億美元。

卡夫亨氏估純利增長放緩 以芝士和茄汁聞名的這家食品巨頭去年內生收入升3.4%，指引今年增長為零至2%，加價的利好會貫穿全年，而銷量估計下半年轉正，經調整每股純利增長料放緩到1至3%，錄3.01至3.07美元。該股早段跌5.48%。