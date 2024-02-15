滙豐派500元開工利是

昨日是龍年首個銀行工作日，不少商號都開市大吉大利，而各大機構的新年開工利是銀碼更成熱門話題。滙豐銀行向每名員工豪派500元開工利是，渣打則搞搞新意思，以抽獎方式派發開工利是。

渣打抽利是 最多$2888 所謂「肥水不流別人田」，今年滙豐向每名香港員工派發500元開工利是，都是經自家的PayMe派發，順道推廣PayMe用量。事實上，近月滙豐積極推廣PayMe服務，農曆新年期間再次推出大型賀年活動「PayMe狂派利是」AR遊戲，用戶只要捕捉到喵大仙（PayMeow）即可搶PayMe開運利是，有機會獲888元萬用券獎賞。

渣打今年舉行「勁『抽』賀龍年」，幸運利是金額由200至2,888元不等，大抽獎獎品包括25,000「亞洲萬里通」里數、香港迪士尼樂園入場門票兩張及酒店電子禮券等。花旗香港早在新春長假前已向逾4,500名員工每人豪派800元利是。

虛擬銀行ZA Bank宣布3大員工新年福利，包括人人有份1,000元員工大利是，寓意大家都「千財萬貫」，並延至年初六開工及有10,000元大抽獎。另中信銀行（國際）今年續向員工派發電子開工利是，金額2,000元。

地產代理開單有獎賞 地產代理方面，利嘉閣地產前線同事（包括利嘉閣住宅部、工商舖及利嘉閣澳門）於年廿八至年初七期間，只要促成任何買賣，包括一、二手及車位買賣，並持有及簽訂有效的臨時買賣合約，每宗可獲2,000元「龍年開單大利是」一封；至於促成租賃（不包括租房間或車位），每宗亦可獲1,000元大利是。