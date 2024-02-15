張德熙料金價年內挑戰2300美元

金銀業貿易場於龍年初五開市，九九金開市價為每両18,488元，較兔年收市價低452元；至於人民幣公斤條每克報462.98元人民幣。金銀業貿易場理事長張德熙在開市儀式上指，近年中東金融市場冒起，導致黃金更加受人注目，而黃金在地緣政治及外匯貶值下仍是保值產品，認為未來投資者組合中，黃金比例可增加至15%，相信金價會跑贏大市，料今年首二、三季會挑戰每安士2,300美元。

倡推出黃金商品通 周二美國公布通脹數據後，現貨金價兩個月來首次失守2,000美元大關，昨日表現仍偏軟，曾報1,987.86美元。

張德熙認為，參與一帶一路倡議的國家之中，有黃金的提供者，也有需求者，因此港府應考慮推出黃金商品通，推動黃金貴金屬走廊，並以人民幣結算活化資金池，藉以推動人民幣國際化。

他又預期，首二、三季金價應會挑戰2,300美元。在地緣政治和聯儲局增持之下，現在中東經濟一直冒起，中東國家的黃金商品非常蓬勃，令黃金產品在最近一年穩步上揚，抵銷了聯儲局的高息政策。至於數碼黃金方面，張指新加坡已在兩、3個月前正式落地，期待香港能夠盡快推出。該貿易場昨於開市現場展示重近210公斤的金條，價值超過一億元。

比特幣曾越5.2萬關 渣打銀行貴金屬分析師Suki Cooper發表的研究報告指出，黃金有可能面臨進一步下跌的風險，主要是農曆新年假期後，亞洲市場季節性的需求放緩，流動性下降。市場如今關注周四美國公布的零售銷售數據，以及周五公布的生產物價指數（PPI），且本周聯儲局官員將發表評論。

至於加密貨幣方面，比特幣（Bitcoin）價格短暫震動過後，昨日已重上每枚50,000美元樓上，曾報52,052美元，漲5.31%；以太幣曾報2,769美元。

九九金價歷年新春紅盤表現