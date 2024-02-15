港股紅盤乾升132 成交570億4個月最少

科網內銀領漲 美團飆逾半成 藥明系未止瀉 本港股市在龍年首個交易日「跌唔落」，紅盤低開高收，恒生指數升132點，收報15,879點，連續5個龍年錄得紅盤高收，惟北水缺席下交投淡靜，全日成交僅570.77億元，不計半日市，是4個月以來最少。

港股在農曆新年假期後復市，低開167點後，最多跌290點，低見15,456點，其後最多反彈164點，高見15,911點，收市報15,879點，揚0.84%。國企指數收報5,386點，升79點或1.5%；科技指數收報3,197點，漲70點或2.26%。港股通暫停，直至下周一隨內地A股復市始復常。

港交所行政總裁歐冠昇亦指，香港擁有令人難以置信的韌力，也是提供連接機遇的地方，並有很多獨特優勢，包括連接國際與內地、完善的市場基建、良好稅制、自由流動的資本及資訊，加上環球主要金融機構總部設在香港，作為國際金融中心的角色未變。雖然未來宏觀環境依然複雜，但仍有不少中長期機遇。

港交所持續革新積極招商 史美倫透露，港交所今年將繼續推動市場革新、提升市場流動性，增強香港作為國際金融中心的實力，又會積極在海外招商，吸引來自中東、東南亞、世界各地企業及投資者，並利用科技提升其服務，為業界創造更多機會。

除了股市在新一年有新氣象外，港交所管理層也一樣，歐冠昇及史美倫將分別於2月底及4月退任，昨日最後一次以港交所主席及行政總裁身份主持港股新春開市儀式。歐冠昇對接班人陳翊庭具信心，又認為交易所要放眼長遠將來，繼續連接東西方。史美倫則相信，港交所在新領導層帶領下會更上一層樓，並預告卸任後將會退休。

恒指近期走勢 龍年港股紅盤開市往績