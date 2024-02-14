專家樓評：自僱者申工廈按揭困難？

經營小生意或是自僱人士，很多時候會想着反正公司是自負盈虧，未必會按時出糧給自己，更可能會在收到客戶入數後才轉數到自己戶口，形成帳目混亂，這種情況要申請按揭固然會比較困難。不過，即使做足工夫每月按時入數出糧給自己，是否代表申請按揭時必定會順順利利呢？其實亦不然。

無稅單不易獲銀行批核 曾有客戶自己開設水果供應及批發商不足一年時間，由於算是新成立的公司，故未有稅單及審計報告，惟客戶每月會按時入數5萬元給自己作為薪金。他購入了一個大約440萬元的工廈物業，打算申請五成按揭。他已自行向多間銀行申請按揭，雖然銀行查證到確實是客戶自己經營的生意，但客戶未能提供公司經營數據，亦未能提供稅單給銀行審批，故此多間銀行均拒絕其申請，最後需要尋求協助。

經了解後，發現客戶雖然經營新公司不足一年時間，但過去8年其實是在家人的水果批發店舖工作，現在只不過是自立門戶，為家族生意開創另一條副線。憑着這一點，認為有一間中小型銀行應該合適，果然不出所料，該銀行深入研究客戶及其家人的水果批發生意，了解到客戶的家族批發生意發展得不錯，公司亦非常穩健，在當區享負盛名，所以信任客戶，最終成功批出了五成，按揭息率為最優惠利率（P）+0.25厘，即實際按息為6.5厘。

雖然按息比一般水平略高，但客戶原先已經打定輸數可能要找坊間的財務公司，屆時息率極大可能是10厘以上，故此該銀行批出按揭已大大減輕客戶負擔及解決了客戶緊急上會的困境。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣