10大屋苑新年假期交投捧蛋 歷來最靜

農曆新年市場觀望氣氛濃厚，樓市小陽春未有降臨，代理指出，10大二手屋苑於4天長假期交投全線「捧蛋」，為2005年有紀錄以來的20年新低。

中原住宅部總裁陳永傑表示，買賣雙方於節日忙於慶祝及外遊，睇樓活動明顯減少，加上樓市前景未明朗，不少買家對財政預算案觀望，入市態度猶豫，以致交投小陽春沒有出現。

事實上，去年農曆新年5天假期，該批屋苑共錄18宗成交，相比下今年交投氣氛急轉直下。若單計周六、日，則為2018年9月中後，接近5年半以來首個未有買賣的周末。

青衣僅一刁 灝景灣賣平5.6% 龍年市區指標屋苑尚未發市。中原趙鴻運表示，整體交投氣氛較淡，鰂魚涌太古城新春假期間未聞成交，2月則暫錄約4宗，部分買家憧憬2月底發布的財政預算案會否推出利好樓市措施，入市取態觀望。

新界上車屋苑市況同樣慘淡，該行伍耀祖表示，市民暫時擱置睇樓活動，天水圍嘉湖山莊假期內未錄成交，本月暫錄約5宗。相信需待農曆新年過後，睇樓活動恢復，交投才會回穩。

其他地區交投亦見死寂，青衣全區於4天假期只有一宗買賣，美聯樊志聰稱，灝景灣10座中層A室，實用面積約778方呎，降價約90萬元，以約1,070萬元售出，呎價約13,753元。據銀行網上數據，單位初步估價約1,133萬元，是次做價較估價低約5.6%。

回顧兔年樓市表現，利嘉閣陳海潮稱，綜合土地註冊處數據，截至今年2月7日，兔年整體樓宇買賣登記59,889宗，預測全年可達60,220宗，將較虎年升約5.1%，但仍屬有紀錄次低水平。

兔年樓市成交額料8載低 該行指兔年暫錄成交總額約5,137.68億元，料全年約5,166億元，按年下跌約10.2%，將連跌兩年並創8年最少。

展望龍年，該行預期利好因素逐漸浮現，整體樓宇登記料升約33.7%至約80,500宗，涉額將達7,200億元，住宅樓價看升約5至8%。