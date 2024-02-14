新盤4日長假開9單

HOLBORN賣兩伙套1145萬 恒基的鰂魚涌THE HOLBORN及長沙灣西洋菜北街曉柏峰，於龍年大年初一至初四合計錄得4宗成交。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，THE HOLBORN在昨日團拜開年之後即沽出兩伙，合共涉資1,145.28萬元。包括A座10樓A10室一房戶，實用面積277方呎，成交價591.48萬元，呎價約21,353元。

韓續指，部門今年的頭炮項目為旺角利奧坊項目第5期，涉約200伙，主打中小型戶，有望本季內登場。其他有機會年內推售的樓盤包括九龍城南角道項目、山頂盧吉道豪宅，以及3個位於啟德跑道區的合作項目，全數合計涉及逾4,000伙。他估計，下半年減息後，樓市將轉旺，料年內樓價平穩發展。

雨後出新價單周六售58伙 餘貨盤新春加推，星星地產的元朗雨後，昨日上載價單5號，提供35個單位，涵蓋開放式至三房間隔，當中不少屬高層戶及特色單位，折實平均呎價約14,472元，較去年推出的價單4號低約7.8%。

星星地產主席及首席執行官陳文輝稱，項目安排於周六發售58伙，折實價434.46萬元起。

會德豐地產的啟德MONACO，新近重售2B座16樓E室兩房戶，成交價1,087.1萬元，呎價約24,429元。

大埔馬窩路住宅擬今年推 全新盤預告登場，萬科香港的大埔馬窩路住宅項目部署年內推售。該公司董事總經理周銘禧稱，該盤提供逾1,500伙，將視乎市況推出市場。資料顯示，項目第1期涉403伙，於今年1月已批預售。

嘉華營銷及市場策劃總監（香港地產）溫偉明指，將與合作夥伴密切留意市場走勢作相應部署，他又建議政府推利息補貼支持樓市。