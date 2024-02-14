簡訊一覽

●日本豐田汽車旗下的大發工業宣布，受測試實驗中存在不當行為的醜聞影響，現任大發社長奧平總一郎將於3月1日卸任，同時松林淳將卸任會長職務。

●國際能源機構（IEA）表示，由於新供應滿足需求並控制了價格，今年全球石油市場應會保持「令人安心」，油價走勢將溫和。該機構又預期，今年全球石油消費量將每天增加120萬至130萬桶，增速比去年明顯放緩，因中國和其他地區經濟增長放緩，且美國、加拿大、巴西和圭亞那等主要美洲產油國不斷增產。

●俄羅斯莫斯科交易所的股票市場交易曾於昨日當地時間13時58分停止，該所沒有提供有關細節，其後於15時45分恢復交易。

●瑞士1月通脹年率為1.3%，低於先前的1.7%，預期為1.7%。