簡訊一覽
●日清食品(01475)公布，持有該公司72.05%股權的日本上市控股股東日本日清披露在中國業務的最新財務資料，當中披露日清食品截至去年底止3個月之銷售淨額及經營溢利分別為159.1億日圓及15.67億日圓，按年分別下降2.92%及21.05%；以截至去年底止9個月計，銷售淨額按年跌2.57%至488.46億日圓；經營溢利跌7.68%至53.8億日圓。
●長和(00001)宣布，就有關夥拍全球私募股權公司EQT在意大利提供批發流動及批發固網服務一事，由於未能在最後截止日期或之前完成交易所需之先決條件，交易將不予進行，同時禁售及選擇權契據亦於昨起終止。然而，長和不排除探索與EQT的基礎設施交易。
●先施錶行(00444)公布，持有公司21.42%股權的股東於本周一發出遞呈通知，要求召開股東特別大會，罷免鄭聲教之董事職務，並自通過決議案後即時生效。公司指將根據遞呈通知及公司細則召開股東特別大會，而為免生疑問，董事會對建議決議案採取中立立場。
●日本豐田汽車旗下的大發工業宣布，受測試實驗中存在不當行為的醜聞影響，現任大發社長奧平總一郎將於3月1日卸任，同時松林淳將卸任會長職務。
●國際能源機構（IEA）表示，由於新供應滿足需求並控制了價格，今年全球石油市場應會保持「令人安心」，油價走勢將溫和。該機構又預期，今年全球石油消費量將每天增加120萬至130萬桶，增速比去年明顯放緩，因中國和其他地區經濟增長放緩，且美國、加拿大、巴西和圭亞那等主要美洲產油國不斷增產。
●俄羅斯莫斯科交易所的股票市場交易曾於昨日當地時間13時58分停止，該所沒有提供有關細節，其後於15時45分恢復交易。
●瑞士1月通脹年率為1.3%，低於先前的1.7%，預期為1.7%。
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