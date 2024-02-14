美律師行傳阻港員工存取數據庫

美國對中國的打壓沒完沒了，更步步進逼部署向中港發動金融戰，除了不斷叫停美資投資中港之外，亦着手將中港現成的投資甚至是數據等與其他地區業務分隔開來，以防風險或資料外溢。外媒報道，美國瑞生律師事務所（Latham & Watkins）正在切斷其駐香港律師對其國際數據庫的自動連結，禁止香港員工存取中國境外的非私人文件，並將柏港的數據庫與亞洲其他地區數據庫分開，僅能與內地辦事處在新創的大中華區數據庫共享。

報道引述消息指，這家全球收入第二高的律師事務所告訴員工，雖然香港默認可以存取中國文件，但從本月開始，除非得到特別許可，否則他們將無法查看其國際數據庫中其他內容。換言之，該律師事務所的政策切斷香港律師對美國、歐洲、中東及亞洲數據庫內容的預設存取權限。

分析指出，將機密客戶數據隔離，限制有需要的人才能查閱，被視為最佳做法。然而，有關變化意味香港員工不再有預設存取權限，甚至無法存取來自中國境外的非私人文件。

瑞生擬建大中華資料庫 此外，有指瑞生並將其香港辦事處數據庫，與包括南韓首爾、新加坡及日本東京辦事處在內的亞洲其他地區數據庫分開，創建一個新的大中華區數據庫，與內地辦事處共享，而近幾個月來，該公司亦要求員工不要攜帶筆記型電腦前往內地。

瑞生去年關閉上海辦事處，將員工遷移至北京。該公司當時表示，中國仍然是一個重要市場，也是其在亞洲及全球業務中不可或缺的一部分。

美議員促制裁藥明系兩企 該信函撰寫人包括美國眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）及民主黨眾議員Raja Krishnamoorthi、參議員彼得斯（Gary Peters）及Bill Hagerty，強烈敦促對藥明康德及藥明生物進行調查。

該信函指，藥明康德與內地軍方有關連，促請美國財長耶倫，美國商務部長雷蒙多及美國國防部長奧斯汀，要求把該公司列入財政部受限制中國軍工企業名單、商務部貿易黑名單，以及國防部1260H名單，即對兩間公司實施制裁。相關消息料將令今日港股復市藥明系股份表現再起波瀾。

對此，藥明康德公告指，強烈反對美國議員針對公司的誤導性指稱、不確實認定和未經正當程序的預判行動，並堅信公司在過去沒有、現在和未來都不會對美國構成國家安全風險，即使是美國政府再次對公司進行審查亦將得出相同結論。