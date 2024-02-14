俄烏戰快兩年 經濟衝擊未停

俄烏戰事本月下旬將踏入兩周年，本來以為是一個短暫的地區衝突，卻演變成一場尚未見盡頭的戰爭，「烏方努力興建、俄國盡情破壞」已經成為最新劇目，更加速了全球東、西分裂，對世界能源、糧食、通脹等經濟層面帶來深遠的影響持續發酵，尚有待準確評估。

俄受制裁打擊不似預期 自俄烏戰爭開始以來，在西方經濟體的嚴厲制裁之下，輿論一直指俄羅斯經濟有多壞，甚至會崩潰。不過，時至今日，俄國經濟仍然如常運作，更有評論指，俄國經濟已超越德國。到底這兩年戰爭，對俄國影響有多大，前景又如何？

Mir支付成型抗打壓 自衝突以來外資頻頻撤退的俄國，自2022年2月以來的外商直接投資（FDI）一直出現淨負值，而經濟合作暨發展組織（OECD）數據顯示，該國去年第二季的FDI為負6.45億美元。其中最矚目的是，俄羅斯一眾銀行發行的Visa和萬事達信用卡無法在境外使用，變相令俄羅斯支付系統Mir逐步成型，以應對因金融制裁而令銀行卡與國際支付系統脫節的問題。

至於收購及接管外資公司在俄的資產過程同樣值得關注。日產汽車（Nissan）去年便決定將股權轉讓給俄羅斯聯邦國家統一企業中央汽車和汽車發動機科研所（NAMI）。俄羅斯央行統計，在2022年3月至2023年3月期間，一眾外資企業出售俄羅斯業務後，撤走資金高達360億美元。

當然，凡事有失有得，中國在這兩年戰事期間頻頻支援俄羅斯，則減低外資對俄國的傷害。中國海關總署數據顯示，去年中俄貿易額達2,401.1億美元的歷史新高，按年增長26.3%。

俄羅斯總統普京近日通過視像方式出席經濟工作會議時引述最新數據指，去年俄國經濟按年增長3.6%，高於全球平均水平，主要基於國內經濟潛力；又指國內消費需求強勁，政府部門要持續抑制通脹。凱投宏觀（Capital Economics）經濟學家亦預計，今年俄國通脹率可能高達10%。俄國官方數據顯示，去年俄國失業率3.2%，是1992年以來最低水平，並預計今年經濟增長將為2.3%。

IMF估俄今年經濟增2.6% 不過，儘管國際貨幣基金組織（IMF）在1月下旬將俄國今年經濟增長預測由1.1%提高逾倍至2.6%，但該組織總裁格奧爾基耶娃近日警告，俄國經濟仍處於「非常艱難的時期」，皆因人才流失、制裁阻礙技術交流，以及軍事生產增加而消費卻下降。去年11月，普京批准了一項國家預算，將軍費開支增加到財政支出的約30%，相當於2023至2024年增近70%，外媒推測，該國的國防和安全支出料將佔今年國家預算支出總額的40%左右。

值得留意，普京已正式宣布將爭取其第5個任期，若一如預期當選，即其至少可以繼續執政至2030年。

此外，俄國來自歐美的制裁無日無之。歐盟近日通過法例，要求歐洲清算系統（Euroclear）等中央證券託管機構把俄羅斯央行的資產與其所產生的利潤分隔，並禁止動用有關利潤。歐盟估計，未來4年內可為烏克蘭帶來約150億歐元的此類利潤。

烏克蘭望入歐盟改善GDP 烏克蘭經濟部早前公布的數據顯示，當地截至去年9月底止經濟按年回升9.3%，並預計今年GDP按年增長4.6%。

要留意的是，烏克蘭曾經是前蘇聯的一部分，現時則正談判申請加入成為歐盟一員。中東歐經濟的智庫「維也納國際經濟研究所」（The Vienna Institute for International Economic Studies，WIIW）的報告提及，目前烏克蘭約3,620億美元（約2.82萬億港元）的經濟規模，相當於加入歐盟前的匈牙利，生活水平則與申請加入歐盟時的立陶宛相若。

盼引大量外商投資 雖然外界有聲音質疑烏克蘭加入歐盟之後，有機會獲取歐盟大筆農業補貼，間接分食了歐盟補貼的「大餅」，但報告認為應不會出現，並指烏克蘭肥沃的黑土和便宜的人力資源，生產效率良好是不少歐盟國家的競爭對手，而一旦烏克蘭成功加入，可帶動歐盟生產總值增加1%，人口升9%，貢獻等於波蘭入盟後；又指烏克蘭的經濟強項，集中在資訊業、金屬、軍火工業及農業。

不過，烏克蘭的主要問題──外商直接投資（FDI）一直偏低繼續為人詬病。事關去年該國第二季的FDI淨流入雖然回升至12.87億美元（約100億港元），但仍未及2008年FDI的107億美元（約834億港元）峰值。

至於要重建烏克蘭戰後經濟，海外公司近期則加強在當地布局，去年先有德國藥物農藥巨頭拜耳（Bayer）宣布擬投資6,000萬歐元（約5.13億港元）在基輔西南建造玉米種子生產設施。及後波蘭物流營運商勞德集團（Laude Group）亦表示，已將價值一億歐元的資產由俄羅斯和中亞國家轉移到烏克蘭。

中俄貿易激增 俄烏戰事持續，造就中俄兩國「愈行愈埋」，去年11月中俄雙邊貿易額更飆升至215億美元（約1,677億港元），是戰爭爆發以來單月最高。全年計，兩國貿易額亦連升3年，至逾2,400億美元（約1.87萬億港元），按年增長26.3%。

華料勁買億噸俄油 此外，據報俄羅斯去年向中國輸出石油的數量為每日200萬桶，佔其總原油出口量逾三分之一，並料全年數量可達1.05億噸。

正所謂「互惠互利」，有分析指俄羅斯則由中國進口了大量機械和電子設備，如電梯、農業機械、工具機、機動車輛、起重機、混凝土攪拌機等。而內地亦正準備向俄國輸出跨境電商，商務部新聞發言人上月表示，要提升兩國跨境電商互聯互通水平，加強兩國企業和地方間合作，不斷豐富中俄經貿合作內涵。

俄央行增持黃金 打仗往往離不開貨幣貶值，俄烏戰事亦不例外。回顧盧布兌每美元去年10月曾貶至102，而戰爭爆發初期更曾低見154。盧布暴跌、通脹升溫，俄羅斯央行則多次加息應對，去年12月底已經將指標利率加至16厘。分析認為，自開戰以來盧布交易已大幅減少，制裁和資本管制令已導致俄羅斯與國際金融體系隔絕，所以盧布走勢反映的不是投機行為，而是教科書上的經濟科教材。

人幣佔外匯交易42% 另有一點值得留意，就是盧布價值雖然向下，惟無損俄羅斯央行入市買金的行動。數據顯示，俄羅斯央行去年底黃金儲備增至2,350噸，黃金儲備在國際儲備中佔比約26%，是2000年3月以來的最高水平。

與此同時，戰事亦加快了「去美元化」趨勢，俄羅斯最大的液化石油氣出口商Sibur，2022年就全面轉用人民幣與中國進行結算，而俄媒亦指2023年人民幣在莫斯科交易所的外匯交易中，所佔份額約42%，達到34.2萬億盧布（約2.75萬億元人民幣），超越美元不足40%的份額，而這個比例上月更達到50.6%。

俄國銀行被踢出國際金融系統。 俄烏兩國去年經濟大比併 烏克蘭急須重建經濟。 俄國官方對今年

當地經濟指標預測 烏克蘭擁肥沃黑土和便宜的人力資源。