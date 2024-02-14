侵侵狂言加徵關稅料屬談判策略

現時人稱「侵侵」的特朗普重返白宮之路勢如破竹，究竟這位「關稅人」會否連一起圍堵中國的盟國都「冇面畀」，向所有進口商品都加徵一成關稅？分析認為，這只是他愛用的談判策略。

1971年曾加一成關稅 其實對所有進口商品加徵一成關稅，歷史並不是沒有發生過。1971年8月，時任總統尼克遜宣布美元與黃金脫鈎時就使出過。羅斯福研究院（Roosevelt Institute）的政治學者塔克（Todd Tucker）表示，特朗普上述狂言不過是抄尼克遜的作業。

瑞士洛桑管理學院（IMD）商學院的國際經濟學教授鮑德溫（Richard Baldwin）指出，尼克遜針對的主要是經濟發展如日方中的日本，以及級數相若的出口大國西德，迫使日本和西德讓本幣升值，「那時的美國對德國人長期把馬克（西德貨幣）保持在低估水平大為光火。」

然而，尼克遜的關稅戰在1971年12月就鳴金收兵，因為同月美國與日本、西德、英國及加拿大等9個現在仍是盟友的發達國家簽訂「史密松尼協定」（Smithsonian Agreement），大致上是將美元與黃金掛鈎的價格由每安士35美元升至38美元，實際上讓美元貶值，其餘締約國亦把自家貨幣兌美元升值，其中日圓和馬克分別升16.9%及13.6%。締約國亦同意就未來的國際貨幣制度進行磋商。那時美元與黃金的脫鈎指的是不再承認美鈔兌黃金的義務，1973年才真正改行浮動匯率制至今。

華競爭力強 加深怨恨 已故聯儲局前主席沃爾克在1971年是財政部高官，指尼克遜的一成關稅既是談判策略，也是收買民心。塔克亦稱，那是尼克遜的「公關工具」，於改變貿易赤字方面毫無作用，但贏得選票（1972年大選成功連任）。

不過，鮑德溫擔心的是中國，「中國不會有任何令美國開心的行動」，因為中美角力本質上是兩個超級大國在爭奪未來幾十年世界經濟之領導權，「中國競爭力強了，這令特朗普之類的人心懷怨恨，無法化解。」