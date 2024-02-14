掌富商運勢 投資添勝算

龍年伊始，亦是進入下元九運的第一年。據大師的說法，八運入九運必有大變動。對於億萬富豪而言，儘管不是五行欠水，但仍可「變則通，通則久」，靈活駕馭大環境轉變，讓財富更上一層樓。究竟今年富豪所屬生肖將迎來好運還是逆風？對他們掌舵的企業有甚麼影響？對大家的投資又有何啟示？想趨吉避凶的讀者不容錯過！

馬斯克（Elon Musk）：X擬推點對點支付拓財源 截至上周五，坐擁1,994億美元（約1.55萬億港元）財富的馬斯克居全球富豪第二位。雖然其財富來自電動車龍頭特斯拉（Tesla）與美國太空探索科技公司SpaceX，但近期他似乎把更多心力放在前年收購的社交平台X（前稱Twitter），以及去年成立的人工智能初創公司X.AI。

其中，X指2024年將是變革性的一年，並計劃今年推點對點支付，以釋放更多用戶效益和商業機會。X.AI亦已向美國證券交易委員會（SEC）提交申請，擬透過發行股票籌最多10億美元。

負面新聞望逢凶化吉 綜合大師們的預測，屬豬（1971年）的馬斯克龍年運程不俗，由於有龍德星、紫微星、紅鸞星等吉星，有利人緣和事業，亦往往能逢凶化吉，稱得上是幸運的一年。財運方面亦處中上水平，只是要注意有凶星亡神星，代表容易遺失銀包、鎖匙、手提電話等個人物件。當然，對億萬富豪而言，這些小錢何足掛齒。

惟馬斯克在今年1月被外媒報道曾在世界各地的私人聚會使用迷幻藥、可卡因、搖頭丸等非法藥物，其後他反駁指在近3年的隨機藥物檢測中，在他體內沒有發現任何藥物或酒精，其律師亦指相關報道包含虛假之處。且看踏入龍年後，人緣趨旺是否可減少馬斯克的負面新聞！

淡出阿里營運現曙光 屬龍（1964年）的馬雲今年犯太歲，意味運勢會較低，可能會遇到不少阻滯。事業運勢荊棘滿途，容易碰上小人，招惹口舌是非。諸事不順自然容易情緒波動，但大師認為情緒管理得宜則有望化解。

自螞蟻集團上市煞停後，馬雲逐步淡出阿里巴巴的營運。他在去年12月創立新農業品牌「一米八」，希望為消費者提供高品質食材，同月因應螞蟻集團重組安排，清空本港6間上市公司股權，不被視為公司最終控制人。

退休後的馬雲周遊列國，樂天知命，正如他所言：「順其自然，該是你的終會得到」。這種心態相信可如大師所言，不順利的情況得以緩解。

在財運一般的一年，屬龍者稍一不慎會跌入不明智決定的陷阱，出現投資失誤。不過，馬雲早年已明確發展可持續農業的意向，並到大學進行研究，準備十足，可望破解運氣差的形勢。而馬雲放棄螞蟻集團實際控制人之舉，亦為阿里巴巴和螞蟻集團未來的發展前景帶來曙光。

伯納德（Bernard Arnault）：LVMH生意受制華經濟弱 居全球富豪榜首的伯納德及家族（Bernard Arnault & family），最新的身家有2,176億美元（約1.69萬億港元）。伯納德是法國奢侈品巨頭LVMH創始人，有歐洲奢侈品大王的美譽。

惟近期內地經濟疲弱抑制奢侈品的需求，拖累LVMH股價表現，使他及家族的財富在去年蒸發一截，被馬斯克在全球財富榜中重新超越。

屬牛（1949年）的伯納德今年犯太歲，運勢相對迂迴曲折，有機會墮入騙局或誤信小人而受騙。當中，受凶星卷舌星影響，容易和人吵架，而且有陰煞，要提防女小人。

涉洗錢官司未甩難 幸而，今年亦有貴人星福德和吉星天德助逢凶化吉，只要努力，也會得到福氣和好運。至於去年有傳因為涉嫌與俄羅斯富商薩基索夫（Nikolai Sarkisov）可能存在洗錢交易，而被法國巴黎檢察院調查的伯納德，在龍年可否擺脫官司纏繞，有待觀望。

黃崢：拼多多出海突圍 前景俏 主打平價貨品的內地電商平台拼多多，市值在去年底超過阿里巴巴，成為美股市值最大的中國概念股。創始人兼大股東黃崢身家水漲船高，財富達446億美元（約3,478.8億港元），登上去年中國富豪榜第二名。

網購App全球下載量第二 黃崢於猴年（1980年）出生，有吉星「三台」照着，有利地位提升，各方面都有進步。今年是肖猴的財運年，財運應比別的生肖為佳，尤以正財運較強。拼多多在海外市場發展理想，市場報告指旗下網購平台Temu去年膺購物類應用程式（App）全球下載量第二位；另該企市盈率約34倍，相對阿里巴巴美股市盈率僅約10倍，意味着市場對拼多多更有信心，在運勢助攻下，前景看高一線。

屬猴人士今年太歲暗合，對人緣有幫助，間接利好事業。黃崢在拼多多高增長年代急流勇退，辭去董事長職務，曾透露退任後「想去做一些食品科學和生命科學領域的研究」。若時機成熟，不排除他日再次見證黃崢創一番新事業！

貝索斯（Jeff Bezos）：掟亞馬遜為太空企籌資 亞馬遜創始人貝索斯排富豪榜第三位，最新有1,919億美元（約1.49萬億港元）財富。他出生於1964年1月，由於當年2月才立春，所以生肖屬兔，屬兔的他今年同樣犯太歲，可能會遇上兇險、多變化，也容易遇到小人。

宜逐一實現目標 大師建議肖兔人士今年應集中精力，逐一實現目標，避免目標和主意太多，亦不要貪急冒進。財運方面反而較好，大可積極進取一點，同時因有吉星陌越星，事業會有進展，有利地位提升。

貝索斯去年11月透露自己將由美國西雅圖搬到邁阿密居住，以搬近其太空探索公司Blue Origin及其父母。完成喬遷目標後，相信他會繼續慈善捐贈和出售亞馬遜持股。他早年已明言在有生之年捐出大部分財產，而自從2021年辭去亞馬遜行政總裁職務後，便加速其慈善捐贈，每年至少出售10億美元（約78億港元）亞馬遜股票，一來為應對全球氣候變遷出力，二來也為Blue Origin提供資金。

今年重點保交付保信用 碧桂園自去年8月初債務違約消息流出以來，賣樓表現不太理想，全年合約銷售砍半，9月被踢出藍籌後股價一沉不起，全年冧七成，市值蒸發逾500億元。楊惠妍等高層其後宣布自願減薪，並取消非必要開支如高層配車等。

2024年屬雞今年與太歲相合，代表逢凶化吉，人緣運當旺，事業運勢提升，大師相信，若能以積極態度處事，可做出好成績。在碧桂園2024年度工作會議中，楊惠妍強調今年重點工作保交付、保經營和保信用，並指公司要從資金、資源以及個人狀態上做好充分準備，顯示出積極自救的決心。伴隨着中央下令要幫助內房企業渡過難關，碧桂園新一年或者可以絕處逢生。

馬雲 貝索斯（Jeff Bezos） 伯納德（Bernard Arnault） 楊惠妍 黃崢