美通脹3.1%超預期 今年減息逾一厘機會降

1月份美國消費物價指數（CPI）按年漲幅為3.1%，雖比前一個月低0.3個百分點，但仍高過市場預期，撇除食品及能源後的核心CPI按年升幅則為3.9%，比前一個月持平，同樣高過市場預期。

數據公布後，芝商所FedWatch工具顯示，交易員押注聯邦基金利率12月降到4.25厘或以下，即聯儲局今年減息逾一厘的機會率，已從上周的64.1%或周一的50.4%，急降至27.1%，而今年首個減息0.25厘機會率超過一半的月份亦由5月順延至6月。

美債息升 道指曾跌538 10年期美國國債孳息率應聲抽高逾0.1厘，高見4.303厘，美股周二早段捱沽，道指曾跌538點，低見38,258點；標指曾跌73點，低見4,948點；納指曾挫357點，低見15,584點。

2月份美銀基金經理調查顯示，「做美股7雄長倉」（即持有微軟、英偉達、亞馬遜和Apple等）為「最擁擠交易」，其次為「做淡中資股」，25%受訪者主張「結構性減持中資股」。41%受訪者相信大型股會引領美股升市，比覺得由小型股引領的高23個百分點。

總括而言，全球基金的股票配置水平為2021年11月之後新高，其中科技股更是2020年8月之後新高，主要是大戶對全球經濟前景之樂觀程度為2022年2月後未見，大致上減持了現金、商品、新興市場股票、防守股和能源股。

氣勢如虹的晶片股有獲利回吐，英偉達（Nvidia）市值周一盤中超越Google母公司Alphabet及亞馬遜後，股價周二曾跌3.63%；超微半導體（AMD）曾跌4.42%；英國晶片指令專利商Arm則曾回吐15.84%。

同屬美國制華重要本錢的晶片設計軟件公司Cadence股價曾挫6.69%。該企上季乃至全年中國收入均錄按年增長；又指引集團今年收入45.5億至46.1億美元，以中間值45.8億美元計增長11.98%，稍勝去年，經調整每股盈利5.87至5.97美元，以中間值5.92美元計仍增長14.95%，但本季指引以中間值計，收入會按年跌2.12%，經調整每股盈利按年跌13.17%。

可口可樂料今年收入增7% 另外，可口可樂去年第四季收入按年增長7.15%至108.49億美元，撇除部分項目後的經調整純利按年增長9.96%至21.3億美元。整體而言，收入增長主要由加價帶動，但銷量也升2%，反而收入貢獻最高的北美銷量跌1%；論產品，可樂及無糖可樂分別多售2%及4%。

展望本年，可口可樂預期，不計併購和匯率變動影響的內生收入增長介乎6至7%，比去年慢5個百分點，經調整每股盈利增長4至5%，比去年慢3個百分點。該股早段曾逆市升1.5%。

大富翁生產商孩之寶上季收入按年倒退23.21%，經調整純利按年倒退71.24%，均差過預期，並料今年3個分部收入均跌，股價早段瀉10.13%。