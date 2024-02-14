日股復市飆逾千點 快將破頂

日本股市周二復市後更上一層樓，日經平均指數一度高見38,010點，收市報37,963點，漲1,066點或2.89%，為2022年11月後最猛一天，又創逾34年新高，與1989年12月29日——即日本泡沫爆發前夕創下的歷史收市高位38,915點及歷史盤中高位38,957點距離不到3%。

東京電子升抵44載高位 東京證券交易所「一部」（主板）組成的東證指數，2,152隻成分股有74.16%上升，跟內地A股早前幾乎全跌南轅北轍。

日股昨日大漲的功臣乃半導體設備商東京電子，飆13.33%，以即市兼上市近44年的高位收市。英國晶片指令專利商Arm周一再飆近三成，其大股東軟銀集團昨漲6.27%，跟東京電子合力推高日經指數496點。

東京電子早前調高截至本財政年度純利指引，指中國投資晶片製造等令市場邁向復甦，預期在華市場份額會擴大。儘管拒評對華技術管制會如何發展，但稱中國需求廣泛，涵蓋元宇宙、自動駕駛、綠色能源、物聯網及資訊、通訊。

管理層又稱，儘管記憶體庫存尚未完全消化，但南韓客戶之查詢已急增；2025年將會豐收，不但當前晶片去庫存理應完結，人工智能（AI）伺服器會與中國需求一道推動增長。

股民回歸 開戶增數倍 日資券商或基金去年底的日經指數今年目標最盡也大概是38,000至39,000點，但SMBC信託銀行資深分析師山口正宏表示，半導體設備股業績改善主題和AI概念尚未過時。

要留意的是，日本政府鼓勵散戶入市的稅務優惠今年生效，即見思佰益及樂天證券上月開戶按年分別飆逾4倍及兩倍。有日本電視台街頭訪問年輕人，回答大致是「現在物價上漲，為將來打算，有意運用稅務優惠入市」。