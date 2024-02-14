資金湧ETF 比特幣曾越5萬

龍年伊始，國際投資圈中表現最亮麗的，莫過於加密貨幣之王的比特幣，昨日一舉突破每枚50,000美元大關，高見50,148美元，創下2021年12月以來的新高，令比特幣的市值重逾9,800億美元，躋身全球10大最有價值資產之列。惟後來在美國公布通脹數據後掉頭回落，曾低見48,620美元。

據CoinShares報告，上周美國比特幣現貨ETF（交易所買賣基金）淨流入11億美元。自這些基金推出以來，已有28億美元的資金流入。

而繼貝萊德（BlackRock）後，上周富達（Fidelity）的比特幣現貨ETF資產管理規模達到30億美元。分析預計，比特幣即將「減半」將成為市場的下一個主要催化劑。按照目前的生產率，比特幣下一次4年一度的減半預計還有55天。

宜趁美元強低吸外幣 匯市方面，上古國際集團董事梁彥穎認為，必須見到美國整體通脹率趨勢開始向下，又或標普500指數同樣急速大幅回落，聯儲局才會啟動減息機制。

他認為，外匯投資者可吼美元處高位時買入外幣，勝算應比隨便買入外幣等升值的勝算大，料澳元兌美元短期或會觸及0.64支持位，上望則為0.675水平，英鎊兌美元短期在1.26至1.29水平窄幅上落。

獨立外匯商品分析師盧楚仁預期，聯儲局較大機會在5月才開始減息，然後在下半年再減息一至兩次；料美匯指數將會在99.59至103.8區間內上落；另預期英鎊和歐元年內走勢會相對美元強，其中歐元兌美元波動區間料落在1.078至1.114；英鎊波動區間在1.26至1.314。

日圓方面，在累積一定升幅後，要提防日本央行出口術為市場降溫，造成日圓兌每美元大上大落，圓匯年內區間可參考137至148.8。他補充，儘管美元弱利好非美貨幣，但商品貨幣今年走勢並非可一面倒看好；人民幣兌每美元或只能維持在區間上落。

金價今年料挑戰2250 金市方面，梁彥穎指，因多國開始改為買入黃金代替美元來作為國家儲備，建議短線可考慮在國際金價處每安士2,000美元水平時買入，中長線目標上望2,140至2,200美元水平；盧亦料國際金價於今年有望再創歷史新高，挑戰每安士2,250美元，而2,000美元關口可作為支持。