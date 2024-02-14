港股龍年紅盤難寄厚望

MSCI季檢剔走66中企 兩年最多 今日是甲辰龍年港股首個交易日，適逢又是大年初五兼西方情人節，正所謂「屋有三喜，家出貴人」，投資者自不然冀港股新正頭首日開市紅盤表現可以「龍咁威」！之不過，專家對港股龍年市況看法仍然分歧，加上有國際指數公司季度檢討剔出多家中國企業，料對港股春節假後紅盤表現帶來影響，短線波幅料介乎15,000至16,000點水平，炒股不炒市，可留意個別中特估概念相關股份表現。

龍往往有吉祥、尊貴的意思，外界亦視龍年為吉祥之年。至於總結恒指對上4個龍年表現，亦是清一色呈升市「完勝」收爐。其中，在1976年的丙辰年，恒指升逾4%；及後1988年的戊辰年，恒指更猶如「龍飛鳳舞」般氣勢如虹，全年累升逾33%；至於2000年科網泡沫爆煲下，港股於庚辰龍年仍輕微進帳0.48%，不失霸氣；而最近一年的壬辰龍年，恒指亦錄得逾15%的升幅。

專家：首季忌失守14000 而回顧恒指對上4個龍年的首日紅盤表現，清一色是紅盤高收，又以1976年最標青，升幅有2.59%；最曳的1988年亦升0.82%。翻查恒指過往12個農曆新年首個交易日表現，則合共錄得6次升市及6次跌市，表現最好的是2022年虎年，升幅為3.23%；最差的是2016年猴年，跌幅為3.85%。

中特估概念吼資源基建 不過，華晉馭風資產管理投資經理馮宏遠卻認為，港股在首季絕不能夠跌穿14,000點，否則後市將頗為麻煩；又指市場樂觀地覺得恒指現時形成雙底走勢，回調至14,000點附近便結束跌浪，只是一廂情願的看法。實情是，就算美股有機會調整促使資金回流港股，又或是內地再出招救市，恒指博彈向上機會仍然不大。雖然港股踏入業績期，下月又迎來內地兩會會期，他同樣認為推高大市機會不大，寧願聚焦美國及日本市場，甚或持現金持盈保泰。

美的巨子生物納MSCI中國 另邊廂，信誠證券聯席董事張智威估計，港股龍年走勢將極為波動，原因是今年11月乃美國總統大選，傳統而言民主共和兩黨必打「中國牌」爭取選票，而觀乎藥明系已經遭不斷打壓，預期晶片、出口股接下來均有機會淪為「打靶」對象，所以建議避開上述板塊，反之中資電訊股、資源股這類收息穩陣板塊則可留意。他預計今日港股紅盤可上試15,800點，但就未必能企上16,000點大關。

過去4個龍年港股表現