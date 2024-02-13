宏觀剖析：債券基金有望順風順水

美國聯儲局將政策利率維持在5.25至5.5厘的區間不變，該利率自去年7月以來一直維持在這水平，在3月議息會議之前，可能不會有足夠的數據支持降息。就目前而言，開始降息應該是循序漸進地實行。

去年12月，大多數聯儲局政策制訂者預測今年將降息3次或更多，當月通脹率為2.6%，而根據最近6個月趨勢，通脹率為2%。經濟和勞動力市場超出預期，美國去年第四季國內生產總值（GDP）按年增3.3%，1月更增加35.3萬個非農就業職位。

如果就業市場持續強勁，聯儲局可能會緩慢地降息，但如果出現實質性放緩，降息步伐可能不得不加快。由於通脹仍存在一定程度的不確定性，需要更多的數據來確定這一點。

聯儲局未來的降息時間和幅度是一大不確定因素。美國經濟勢頭強勁，促使許多投資者對今年初降息的預期進行修正。不少聯儲局委員已暗示不急於降息，投資者不應憧憬今年至少降息5次，預計最終只有兩至3次降息。

料資金避險需求強勁 今年為債劵基金之年，隨着美股在高位，債劵基金愈發成為投資者的目標。展望今年，利率的走勢對債市較為友好，但階段性的波動不可避免。債市向好主要是期望減息及資金有一定避險的需求，龍年發財還是債劵基金。

曜熊理財策略董事 馬煒喬