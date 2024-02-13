專家視野：中證監出手救市迫不得已

恒生指數在整個兔年下跌6,298點或28.56%，為歷年來表現最差的兔年。送兔迎龍，根據恒指歷史數據，其實歷年龍年恒指平均升幅達雙位數。恒指在過往4次龍年都錄得正回報，平均升幅達14%。 當中，表現最好是1988年龍年，升幅達33.4%；最低回報的僅升0.5%，即是說最差都叫有得升。

在未正式踏入龍年前，中央匯金已出手，也是快速改善A股表現的強心針，其於2月6日發布通告，指已擴大交易所買賣基金（ETF）增持範圍，並將持續加大增持力度、擴大增持規模，堅決維護資本市場平穩運作，從兩方面找尋中央匯金入市蹤迹，第一是ETF基金規模，第二是二手市場增量成交。滬深兩市ETF超過800隻，總規模超過1.8萬億元（人民幣‧下同），最大為華泰柏瑞滬深300，規模達1,600億元，預期主要是大型ETF會獲得匯金買入，因此可推測托市已有效果。

從成交方面看，儘管平均成交變化不大，大多近乎於增1%之內，但有4隻ETF卻多於1%，可視為大戶入市的蹤影。中國證監會早前就「兩融」融券業務有關情況表示，經研究決定，對融券業務提出3方面限制措施，進一步加強監管。

新的措施包括暫停券商以借券借貸，並限制證券轉融券規模，存量逐步了結，藉以遏制放空交易；監管機關也禁止向當日賣出股票的投資人提供融券，並誓言打擊利用放空手段進行非法套利。中國證監會當天也表示，不再允許券商借入股票並將其借給客戶進行賣空的證券再融資業務。

或損外資入市意欲 用行政管理辦法減低內地股市下跌的機率及波幅並不完全理智，原因是成熟投資者會認為價格由市場釐定永遠是最可取，新政策會影響投資者的入市意欲，國家早前積極鼓勵外資參與，現在新政令他們大卻步，日後或會形成一個惡性循環。不過，要知道A股過去炒風一直就是不理性，氣氛好，股市被買到超貴，反之亦然，下跌也會出現更誇張的狀況，過於悲觀的情況下估值會更悲。今次中證監出手也是無可奈何的辦法之一，是在市場對中國經濟前景再次回復信心前，唯一可以做的最快穩住股市招數。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒