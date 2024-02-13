內地速遞新春紛照常營業

中國國家郵政局局長趙沖久今年初已預期，2024年郵政業寄送業務量及收入將分別完成1,715億件和1.6萬億元（人民幣‧下同），增長率約6%，速遞業務量及收入則估計完成1,425億件和1.3萬億元，增速約8%，當局更預示新春寄遞服務需求為今年以來首個小高峰。如是者，多家速遞公司先後決意「不收爐、不打烊」，養「兵」蓄銳迎接龍年新春旺季。

國家郵政局市場監理處負責人林虎上月指，春運前期隨着年貨寄遞需求增長，業務量會出現一波高於日常的小高峰，故已專門制訂保障工作方案，如指導企業繼續做好旺季服務保障工作，精準對接電商寄遞服務需求，充分安排人員、場地和運力，保障群眾可在節前收妥年貨；另一方面，引導速遞企業科學預測新春期間寄送業務需求變化，並保障新春期間維持基本的服務能力，合理安排生產與經營，亦要維護速遞員合法權益，督促各寄遞企業統籌安排好在崗人員休息和休假，實行錯峰放假和調休，鼓勵對新春期間在崗人員依法支付加班工資。