內地速遞新春紛照常營業
中國國家郵政局局長趙沖久今年初已預期，2024年郵政業寄送業務量及收入將分別完成1,715億件和1.6萬億元（人民幣‧下同），增長率約6%，速遞業務量及收入則估計完成1,425億件和1.3萬億元，增速約8%，當局更預示新春寄遞服務需求為今年以來首個小高峰。如是者，多家速遞公司先後決意「不收爐、不打烊」，養「兵」蓄銳迎接龍年新春旺季。
國家郵政局市場監理處負責人林虎上月指，春運前期隨着年貨寄遞需求增長，業務量會出現一波高於日常的小高峰，故已專門制訂保障工作方案，如指導企業繼續做好旺季服務保障工作，精準對接電商寄遞服務需求，充分安排人員、場地和運力，保障群眾可在節前收妥年貨；另一方面，引導速遞企業科學預測新春期間寄送業務需求變化，並保障新春期間維持基本的服務能力，合理安排生產與經營，亦要維護速遞員合法權益，督促各寄遞企業統籌安排好在崗人員休息和休假，實行錯峰放假和調休，鼓勵對新春期間在崗人員依法支付加班工資。
菜鳥推福利留員工
以阿里巴巴(09988)旗下菜鳥速遞為例，通過各項激勵政策、待遇留人，確保自營速遞網絡正常營運。據內媒測算，新春在崗當值的菜鳥司機、速遞員等可享受團年飯報銷，各項福利舉措人均額外增收2,000元。
京東物流旺季加價
因營運成本及加班費增加，部分速遞企業也開啟旺季加價的慣常操作。京東物流(02618)宣布，受高峰期交通及各地調度資源影響，為保障年貨節及農曆新年期間的寄送服務需求，將據原有合約約定價格基礎上，加收高峰期資源調節費。針對散單客戶，於1月17日至2月17日期間，快運業務將據不同線路，加收每公斤0.3至0.6元；2月10至17日農曆新年期間，速遞產品每單將加收5元。
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