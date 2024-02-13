美今年情人節開支料達2012億

由新春花市趁熱鬧，到西方情人節浪漫送花，只是時隔數日，但浪漫經濟早已偷步攻陷中外消費者的荷包，美國全國零售聯合會（NRF）最新調查顯示，2024年情人節的支出預計將達到258億美元（約2,012億港元）。

37%單身族計劃購物 中國影音分享平台抖音海外版TikTok發布最新平台洞察報告亦指，情人節的相關搜尋量早在去年12月底開始有湧現趨勢，又指九成中國戀人都預計會慶祝情人節，可見愛情無分國界，送禮表心意更有增無減。

TikTok洞察報告發現，約65%受訪用戶至少提前一周為情人節準備，且消費熱情愈來愈高，有68%用戶在數周前為良辰佳節購物。近年，消費者不再是情侶專利，趁情人節送禮給朋友、同事、孩子同學及老師等花費亦大幅上升，甚至單身人士也會犒賞自己買情人節禮物，37%單身人群計劃在情人節消費。當中，超過一半單身用戶選擇購買服裝，其次是個人護理及日常備菜食品。

社交App安裝率高14% 而網上交友尋找約會對象亦成為主流現象，社交應用程式（App）在情人節的安裝率比月均安裝率高出14%，連使用時間亦提高5%。