雙節效應催谷華消費

堅果熱賣 三隻松鼠盈喜 賀年送禮佳品在超市多到眼花撩亂之際，中資零食休閒股價率先報喜。早年被稱為「零食界小米」的堅果零售商三隻松鼠上月在深交所發布盈喜，預料2023年計淨利潤介乎2億至2.2億元，按年增54.97至70.47%，主因徹底執行高端性價比策略，旗下堅果禮盒及系列產品在2024年年貨節持續熱銷，年貨節銷售時間進程僅達三分之二，全渠道銷售已超過2023年年貨節整個周期總額。

美團旗下電商接單多50% 內地券商方正証券在研究報告稱，農曆新年前45天為休閒食品的傳統旺季，年貨節銷售佔據全年銷售較大比重，隨着「90後」、「00後」和「85後」成為消費主力，在健康化和時尚化的趨勢下，堅果禮盒、零食禮盒等產品的禮贈需求提升。滬市A股良品鋪子的2024年貨節戰報顯示，社交電商、團購渠道增幅強勁，其中，團購年貨禮盒更於1月15日售罄，比計劃提前15天，銷售額按年增115%。

年菜產業規模料千七億 年貨經濟揚帆啟航，尤其民以食為天，農曆新年前夕與家人共享團年飯的生意額更不容忽視。艾媒諮詢發布報告指出，2023年中國「年菜」產業市場規模達1,291.3億元，按年增81%，預計今年將達1,708.1億元，2026年更可望超過2,626億元。從美團旗下平台數據反映，1月以來「堂食年夜飯預訂」關鍵字搜尋量狂飆，提供「團年飯」堂食套餐的線上餐飲商戶數目較前一個月以倍數增長，相關套餐訂單量增長逾3倍。

值得留意是，新消費場景在過去兩年逐步建立，疫情期間各商家推出各類型預製（成品或半成品）團年飯菜式，疫後預製菜銷售繼續火熱，這與多地熱門餐廳團年夜一廂難求有關。