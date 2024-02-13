買保險前5個事項要注意

在購買旅遊保險前，如能注意以下5點，應該可以找到性價比高，貼心又合用的旅遊保險計劃。

1.早買早享受 旅遊保險由購買獲批的一刻便開始生效，所以遇到情況例如惡劣天氣導致延誤行程，或目的地被發出黑色旅遊警示，如果在購買旅遊保險後遇上這些突發情況，都可以獲得保障，故建議一出機票後便應該買。

2.年齡限制 旅遊保險一般保障18至85歲成年人，以及6周以上至17歲的未成年人，如有上述年歲以外的人同遊，就要為他們買其他適用的保險產品。另外，孕婦在旅途中生產所涉費用，一般都不包括在保障內。

3.貨比三家 以為「貴的東西在質素上有保障」，可能不適用於旅遊保險之中，因為有調查發現「最貴未必最好」。旅客可以從醫療與緊急支援、行程延誤、財物、意外等多方面去看保單的保障條款，多比較，多做功課，尤其當一大班人同行時，便可以買得多、慳得多。

4.電話電腦保障 現代人機不離身，旅行期間電話失竊的話「都幾頭痕」。幸好現時大部分的旅遊保都設有手機、電腦等保障，不過要留意保單條款通常都會列明上述兩項的保障上限。以手機為例，一般都是2,500元上限，叫做「幫補下」買新機。

5.自駕遊保障 自駕遊可予旅客時間和空間上的餘裕，有些國家的租車公司，在租車費用內已經包括保險，覆蓋車輛損毀、部分的意外賠償等，但共識都是不能全額覆蓋。有些旅遊保險會訂明會否包括自駕遊，那萬一在海外自駕遊出意外，都多一重保障，如果再想全面一點，便應買相關汽車保險。

最後要提醒大家，旅遊時出意外，一定要有文書上的憑據才能有把握地向保險公司申索，例如丟失手機要24小時內報警，並在當地警局取得報警的證明。看醫生、入院，需要有醫生紙、付款收據等。