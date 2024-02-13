華財政部：財策充足 善用谷內需

中央經濟工作會議要求「強化宏觀政策逆周期和跨周期調節」，官媒引述專家指，其意義為緩和短期經濟波動，並應付中長期結構性問題。

財政部預算司司長王建凡表示，目前財政政策工具儲備充足，今年將用好增發國債、地方政府一般債和專項債等招數，增強財政資金統籌，適度增加財政支出規模，拉動內地需求。中國正處於新型工業化、訊息化、城鎮化、農業現代化發展階段，不少地方需較多投資，因此會合理安排政府投資規模，同時激發民間投資。

羅奇憂港股反彈難持久 貨幣政策方面，中國人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾稱，該行今年將糅合公開市場操作、中期借貸便利、再貸款再貼現、準備金等基礎貨幣投放工具，以免短期利率波動，支撐社會融資規模和信貸合理增長。

不過，甲辰龍年才過了一天，曾經的「中國大好友」摩根士丹利前亞洲區主席羅奇即於外媒撰文，心痛地承認香港已經「玩完」，理據包括港股深受中國經濟「撞牆」拖累，以及2018年以來每況愈下的中美關係。

他指，周期性的房地產寒冬和地方政府融資平台（LGFV）債務危機，正與結構性的債務、通縮及人口老化交織。他不否認中國經濟會有改善，但面對勞動力萎縮和生產力難再大幅提高、中美關係難望好轉到能逆轉供應鏈轉移趨勢的地步，他憂慮股市反彈不能持久。

消息指，他所指的疑慮源於很多中國電子公司很難取得到訪印度的簽證，以及當局對投資的審批既慢且嚴。