道指早段揚 標指樂觀睇5300點

美股於龍年首個交易日開局好淡爭持，道指早段曾升34點，報38,706點；標指升1點，報5,028點；納指升25點，報16,016點。瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，隨着標指刷新了歷史新高，目前情況愈來愈接近該行估計的「樂觀情景」，即標指2024年底有望升至5,300點水平。

Meta用AI可增廣告收入 作為背景，2024年迄今推動標指上揚主要是靠兩家公司—英偉達（Nvidia）和Facebook母公司Meta。儘管這兩家公司同樣屬科技類企業，但其業務類型完全不同。唯一的共通點是受惠人工智能（AI）技術熱潮，英偉達晶片是AI基礎設施的關鍵，而Meta則靠着應用AI技術提升了廣告收入，以及降低成本。

瑞銀財富管理美國科技及電訊股票分析師Kevin Dennean表示，Meta使用AI演算法進行內容推薦，似乎提高了社交媒體用戶的參與度，而且「可以透過廣告轉化為收入」。

值得留意的是，瑞銀財管對標指的基本預測是今年底5,000點，但「樂觀情景」預測為5,300點，基於目前美國經濟狀況一切向好，貨幣政策有望成為刺激股市進一步上揚的動力，該行認為「樂觀情景」成真的機率愈來愈高。

Diamondback斥2028億購同業 科技股展現出強勁升勢之際，一些傳統板塊亦出現了另類投資機會。目前石化能源行業正經歷一輪大規模的整合潮，比如先前埃克森美孚、雪佛龍、西方石油等巨企，亦先後作出一些大額併購交易。周一輪到總部位於美國德州的Diamondback Energy宣布以260億美元（約2,028億港元）收購同業Endeavour Energy，交易以1.17億股代價股份加80億美元現金進行。

Diamondback估計，併購交易未來將創造大量協同效應帶來財務收益，每年帶來額外收益可達5.5億美元。該公司股價早段曾升7.63%。國際油價表現則繼續呈區間上落格局，紐約期油周一曾挫1.1%至每桶75.99美元；布蘭特期油跌1.13%至81.26美元。