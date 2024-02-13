比特幣低位彈26%

重返全球10大資產 ETF一個月吸資218億 加密貨幣龍年開局強勢不減，為首的「一哥」比特幣昨日曾高見48,796美元，假如升勢持續至隔日美股收市，則為連續第7日上漲，有望創下2023年1月以來最長升浪！推動本輪升勢的最大動力之一，乃比特幣現貨交易所買賣基金（ETF）不斷吸引資金流入，首批自1月11日上市以來，累計淨吸資逾28億美元（約218億港元），以昨日高位計算，比特幣已較現貨ETF推出後回吐浪潮的低位反彈逾26%。

隨着比特幣價格不斷升，其總資產價格已接近一萬億美元，重新躋身全球市值最高10大資產。Infinite Market Cap數據顯示，目前首位是黃金，達到13.7萬億美元；其次為微軟股票，總市值約3.1萬億美元。

貝萊德富達ETF流動性佳 上述數據某程度上反映，比特幣作為其中一種主要資產類別，投資價值已不容忽視。如今亦有許多散戶透過ETF等方式，在投資組合中加入比特幣。不過，雖然比特幣現貨ETF剛面世不久，但這類產品的競爭卻異常激烈，已有10多年歷史的灰度比特幣信託基金（GBTC）即便在上月已搶先轉換為現貨ETF，但仍不斷錄得資金淨流出，規模接近60億美元。

與此同時，貝萊德、富達兩家資產管理公司所推出的比特幣ETF則成為大贏家。摩根大通一份研究報告指，貝萊德的安碩比特幣信託ETF（IBIT）；富達Wise Origin比特幣基金（FBTC）在市場流動性方面表現最好。摩通的分析員甚至認為，這兩隻後起之秀的ETF，流動性更勝GBTC。

勢受惠挖礦減半聯儲減息 展望後市，多數分析員都看好比特幣在龍年的表現，原因是基於當前規則，比特幣「挖礦」的產出很快會縮減一半，即同等運算力下「礦工」收穫的比特幣數目會減少。目前來看，產出減半的時間點很可能落在4月下旬，屆時每單位比特幣產出成本亦會隨之翻倍，是進一步推升幣價的潛在催化劑。

另邊廂，若以美元作為參考貨幣，比特幣價格亦可能受惠美國聯儲局潛在減息，因為美元息差優勢消失將會令美元走弱，其他條件不變下將令資產價格上漲。貝萊德投資總監Rick Rieder相信，人們會愈來愈安心持有比特幣，其升浪是真實的。

比特幣今年以來走勢