新年趨吉避凶 6大板塊選股

今日是龍年大年初四，又是一年一度迎財神的重要日子！股民都希望新的一年在「財神」眷顧下，投資股票得心應手，所以今日就與大家分析股市6大重點板塊的投資部署，祈求趨吉避凶，投資旗開得勝！

中免獲薦買 上望115元 雖然回顧兔年，海底撈股價愈趨低迷，更曾低見11.94元，亦即較2018年上市價17.8元還要低，不過集團去年上半年在低基數效應下，純利按年大升29.8倍至22.6億元人民幣，而此未計及港人在去年下半年頻頻北上消費的貢獻，以此推算，該企下半年業績表現應會較理想。至於上半年海底撈餐廳經營收入按年增加25.4%至179.4億元人民幣，翻枱率增加至每天3.3次，同店翻枱率為每日3.5次。

事實上，中免股價由去年約270元的高位已回落逾70%，中信證券最新給予中免目標價115元，認為機場租金壓力減輕，未來業績確定性增強，加上海南旺季到來、出入境客流恢復進度提升等，中免經營數據有望企穩回升，故給予「買入」評級。此外，不少券商亦給「買入」評級予中免，且看券商評論是否準確，抑或他們是「揸流灘」交功課了事。

汽車股龍爭虎鬥 理想收入料跑出 電動車企於去年兔年將盡之際又爆發減價戰，上演一場龍爭虎鬥，所以今年龍年的選股策略應與兔年大同小異，宜偏重具盈利能力的車企。

然而，理想汽車有望成為首家年度營收突破千億元的「造車新勢力」公司。該企2023年首3季營業收入逾821億元，按年升1.97倍；淨利潤則有60.57億元。至於理想新車、售價60萬元以內的MEGA亦會於3月1日正式發布，且看屆時能否將理想業績推至另一境界。

特斯拉勿沾 銷售恐放緩 反而美股的特斯拉要避之則吉，事關其截至去年12月底止全年業績，以非通用會計準則（Non-GAAP）計的經調整純利按年倒退22.91%，至108.82億美元，是自2017年以來轉跌。集團更一反常態未有披露今年交付目標，只預告今年電動車銷售增速將較去年顯著放緩，故股價一日未能重上200美元，一日都要避買。

地產股龍潭虎穴 券商看淡樓價紛下調評級 香港樓價長升長有的神話幻滅，不僅回落至近7年低位、樓宇買賣宗數創有紀錄以來的33年新低，政府更破天荒今季不推住宅地及商業地招標。儘管如此，外資券商在2024年伊始繼續毫不留情唱淡香港樓市，料今年住宅樓價或再跌一成，並下調多隻香港地產股評級，拖累地產股沽壓持續。

另一邊廂，內地發展商近年過度槓桿，面對經濟環境逆轉，一些公司面臨天量到期債務無力償還而倒閉，而即使能夠「幸存」，亦要積極推動債務重組。悲觀情緒籠罩下，內房估值難免跌至極低殘水平。

儘管踏入龍年，市場普遍認為美息見頂，有助支撐樓市和對利率敏感的地產股，但不明朗因素未消，在龍年投資中港地產股，可能猶如進入兇險的「龍潭虎穴」，投資者欲「富貴險中求」宜先做足功課。

目前內房整體銷售仍然疲弱，但有云否極泰來，投資是買「預期」。有分析認為，內房度過困難的一年，已經過一輪洗牌汰弱留強，今年可憧憬國策放寬支持內房產業，為業內強者製造谷底反彈的潛在機會。

不過，也有較悲觀的分析認為，中央對於內房的救市措施不夠徹底，無法全面解決債務負擔過高的問題。

同樣看淡港樓價今年跌一成的花旗認為，能夠提供高度自由現金流及穩定派息前景的股份會跑贏。至於聚焦於住宅而面對龐大資本開支，以及處於高槓桿的發展商，股價表現會較落後。

另投資者不宜掉以輕心的是，早前香港討論開徵資本增值稅，儘管財金官員其後指香港不具備條件推行，但現時樓市已積弱，若有利淡消息會被放大，故不宜掉以輕心。

科技股臥虎藏龍 英偉達可望長勝長有 去年兔年「美股七雄」橫掃千軍，尤其是接近獨霸圖像處理器（GPU）市場的英偉達（Nvidia），年內按年升幅逾兩倍無限領放，表現亮麗。展望龍年，一眾與科技相關的硬件及軟件美股應會繼續「虎膽龍威」，助投資者長勝長有！

以全球最大晶片代工廠台積電為例，其3納米晶片收入佔第四季晶圓收入增至15%，遠高過第三季的6%；至於兩納米製程技術亦預期在明年量產，今年全球半導體市場（撇除記憶體）將會增長一成，當中晶圓代工市場的增長更會達到兩成，以此推算，該企今明兩年業績應會繼續超前，所以台積電美國預託證券（ADR）應可繼續做好。

事實上，內地早前受極端寒潮天氣影響，已經導致下游電廠的日均耗煤量持續高企，煤炭需求上升，且寒潮也為煤炭運輸帶來影響，阻礙供應。同時，內地在今年初恢復煤炭進口關稅，提高內地煤炭進口的成本，進口數量或會因而下降，支撐煤價，有利在競爭上較具優勢的優質龍頭上市煤企。

然而，投資者也要密切留意內地經濟復甦情況。如果今年工業領域需求仍然呆滯，加上水力發電產能復甦，或會壓抑煤電產出及動力煤的需求，煤炭股業績或會受累。

至於走勢同樣不俗的中資石油石化股，對油價升跌相對敏感。國際油價近年持續受俄烏衝突、中東地緣政治風險，以及石油輸出國組織（OPEC）政策的影響，預計今年將繼續波動。

加密幣龍飛鳳舞 期貨ETF概念股尋寶 美國證券交易委員會（SEC）今年1月落實批准比特幣現貨交易所買賣基金（ETF）上市後，比特幣一度受捧，早前幣價突破每枚4.9萬美元，連帶一些與加密貨幣相關的ETF及個股備受關注。比特幣近日亦因美國地區銀行風險升溫而回升。

倘若加密貨幣在龍年繼續受資金追捧，相關的現貨和期貨ETF亦會跟升，個股則仍要視乎公司各自的質素及其與加密貨幣的關係。監管當局亦提醒，加密貨幣仍是一種投機性、波動性資產，投資時要保持審慎。

與加密貨幣同樣呈強的黃金，於2023年最後一個月，在美匯疲弱下國際金價突破每安士2,100美元，創下歷史新高，目前處於2,000美元附近。黃金是以美元計價的商品，加上持有黃金沒有利息收入，故美元匯價與美息走勢對國際金價表現有舉足輕重的影響。

利好已反映 金價恐調整 不少投資者憧憬美國聯儲局今年最快3月啟動減息周期，拖累早前美元偏軟，支撐金價。此外，全球地緣政治和貿易風險升溫、央行增加吸納黃金以令儲備投資組合多元化，亦可為金價帶來支持。但有券商提醒，由於這些利好因素已充分反映在金價上，短期的調整風險正在累積，投資者在現水平才高追未必值博。

分析認為，山東黃金與招金的盈利表現對金價變化相對敏感，所以若金價處上升趨勢，兩隻股份亦較大機會跑贏金價升幅，反之遇上金價調整，跌幅亦可能更深。相對而言，由於紫金的商品組合除黃金以外，銅亦佔一大重要部分，故銅價走勢也會影響紫金的表現。