專家把脈樓市走勢

資深投資者伍冠流稱，隨着加息壓力逐漸減少，對樓價負面影響也會降低。不過，早前發生股市下跌狀況，據過往經驗，通常樓市會在股市暴跌後的半年，出現相近跌幅。他又指，較看好鐵路沿線的屋苑，不用接駁車，又有購物商場的樓盤較吸引，以實用面積約400、500方呎的單位有優勢，較容易放租。自己亦會繼續留意港島區市中心的住宅，樓齡不需介意。

陳永傑：豪宅市場較穩 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，龍年樓市走勢，很視乎政府會否就樓市措施撤辣或作出調整，若沒有救市方案，在美息未減等環境下，上半年樓價將繼續尋底，每月再跌約2至3%。不過，假如政府有救市舉動，樓市跌勢有望煞停，一旦息口下調，市況將可觸底反彈，故今年樓市走勢可能向兩極發展，惟相信豪宅市場會有較穩健表現。

布少明：撤辣助樓價彈 美聯物業住宅部行政總裁布少明認為，龍年樓價有望止跌回升，目前市場不乏利好因素，如息口見頂，政府吸納人才政策，推動住宅買賣及租賃需求，若財政預算案有撤辣措施推出，預計今年樓價將回升約5%。交投方面，二手買賣最近已有所增長，農曆新年後有機會出現小陽春，全年整體住宅成交量料有顯著增幅。

李根興：舖市價量齊升 盛滙商舖基金創辦人李根興認為，本港零售市場消費力已回復到大約疫情前的九成，加上用家入市買舖自用個案增，以及新投資移民計劃等刺激下，龍年舖市會「價量齊升」。他預期商舖售價及租金分別升約8至10%及約8至12%，當中核心區表現較佳，租金漲幅可達15%，至於整體買賣量也會按年多約25%。

蕭亮輝：商廈租賃改善 戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝指出，經濟尚未復原，外圍經濟仍見疲弱，香港寫字樓新供應充裕，惟需求具有不確定性，預計今年甲級商廈租金仍有約5至10%下調幅度。他又指，市場仍具備利好因素，包括息口有望於今年中調減，對商業投資氣氛有正面幫助，屆時律師、會計等相關行業生意好轉，料可帶動商廈租務需求。

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