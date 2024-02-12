股市估市：港股季內低位恐未出現

港股在農曆新年前仍然偏弱，年三十半日市再跌131點。事實上，即使內地頻傳救市、撐市消息，其對港股的效應亦都有限，3月期指持續較2月期指低水，反映市場對後市不表樂觀。猶幸恒指可收於20天線之上，年後仍存在再次上破50天線，即16,200點水平的機會。然而，如果指數再次於50天線遇阻，參考1月時的走勢，當時恒指自50天線跌了逾2,300點，至14,794點的暫時年內低位，是次15,000點似乎已是最低消費，而上述14,794點亦似乎未是季內低位。

策略上，年後仍須謹慎，並以強勢股為主要部署。事關在弱市之中仍能逆市走強者必有其理由，反之比弱市更弱的股份，即使大市出現反彈，亦不易跑贏大市。

大中華區及東南亞地區為集團主要收入來源，分別佔收入47.8%及21.5%，電動車在區內的推廣，為集團收入帶來不少動力。隨着疫情過去，展覽及相關推廣活動增加，集團收入亦相應受惠。股份目前市值約20億元，參考業績報表，截至10月底，其銀行及現金結餘為12.9億元，而總借貸額為3.9億元，財務狀況相當健康。

走勢上，股份計及上周四已連升7天，現價偏離10天線6%，14天RSI升至77，對上一次RSI升至此水平，股價在4個交易日內回吐超過6%，因此在部署上暫未宜高追，宜等股價回落至1.6元左右水平才吸納，作中線部署。

艾德金融董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）