3大新住宅區租務旺

去年逾3750宗 租金最多升一成 去年住宅租賃市場成為逆市奇葩，而且錄得可觀增長，專才客更成為租賃需求生力軍。其中，啟德、將軍澳日出康城及大埔白石角3大新進住宅區，去年租務市況火熱，合計錄得超過3,750宗成交，內地專才客比例明顯攀升，個別地區全年租金更錄一成增長。

白石角租賃倍增 雲滙嘉熙受捧 大埔白石角近年租盤受市場追捧，2023年錄至少570宗租賃成交，較同期區內買賣約270宗，高出逾1.1倍。美聯汪子龍表示，近年該區租市明顯轉旺，過去兩年共錄逾1,100宗租務成交，而內地專才租客比例明顯增加，去年下半年比上半年增加至少30%。

事實上，區內物業樓齡嶄新，不少更於近年才入伙，設有會所等配套。他指，部分項目臨海而建，可享海景，加上位置鄰近科學園及香港中文大學，亦吸引不少職員及學生租客，當中以雲滙及嘉熙兩個屋苑較受歡迎。

映日灣II入場月租1.25萬 資料顯示，1月白石角屋苑錄至少約30宗租賃成交，當中映日灣II一個實用面積約243方呎單位，成交月租最低約1.25萬元。雲滙同期錄至少5宗，2期11座中層B6室，實用面積約337方呎，一房租盤，以1.57萬元租出，呎租約46.6元。嘉熙上月至少錄3宗租務個案，包括9座低層一房單位，實用面積約344方呎，成交月租1.6萬元，呎租約46.5元。

他續稱，雲滙1期3座中層B3室，實用面積約443方呎，現時月租叫價1.8萬元，呎租約40.6元，為同類型兩房戶入場租盤。而嘉熙9座低層J室，實用面積約336方呎，月租叫價1.5萬元，呎租約44.6元，叫價屬項目一房戶最低。

啟德年錄1880刁 專才佔逾三成 啟德發展區規劃愈趨完善，位置不但鄰近東九龍商業區，去年區內亦有寫字樓及商場落成開幕，啟德體育園亦計劃於今年啟用，吸引不少內地專才租客選擇進駐該區，推動租賃市況表現強勁，去年全年租務交投增加約12%，租金水平明顯上升約一成。

中原施蒂文指出，啟德區於2023年錄得約1,880宗租賃成交，相比2022年約1,676宗，明顯多出約204宗，平均租金亦錄得顯著升幅。區內樓盤備受專才租客歡迎，佔比約三至四成，亦有不少為本地年輕家庭租客。

HENLEY PARK呎租$56 該區上月租賃交投持續活躍，合共錄約79宗租務個案。租金水平最高為樓齡較新的HENLEY PARK，上月錄11宗同類成交，平均呎租錄約56元。其中，呎租最高成交為低座C座地下連花園一房戶，實用面積約282方呎，成交月租約1.95萬元，每方呎租金約69.1元。

嘉峯匯上月15單 至於租賃市況最旺則為嘉峯匯，1月錄得15宗租賃成交，平均呎租約47元。期內租出單位集中於實用面積約443至466方呎兩房戶，佔多達10宗，該戶型成交月租介乎約1.85萬至2.3萬元，呎租約40至50.1元。

日出康城單位較大 平均呎租30元 將軍澳日出康城為其中一個大型新進發展區，隨着近年愈來愈多樓盤入伙，鐵路站上蓋的大型商場開幕，該區租賃市場逐漸成為焦點。該區去年租賃成交保持活躍，全年錄得超過1,300宗同類個案。

香港置業劉浩勤表示，日出康城的優勢為單位面積較大，而平均呎租一般約30多元水平，較位於將軍澳市中心的屋苑約40多元相宜，因此不少租客傾向選擇日出康城租盤。租賃客源以市區上班族為主，於港島及九龍區工作的租客分別佔約五成及三成，餘下兩成則為需求正在增長的內地專才客。

LP6門檻低 每月1.3萬起 踏入2024年，日出康城租賃市況依然暢旺。該區1月錄約87宗租務交投，以LP6佔18宗最多，佔6宗為實用面積約300多方呎的一房戶，屬於全區月租入場門檻較低戶型，該盤上月成交月租介乎約1.33萬至1.5萬元。

其次錄得較多租務個案為緻藍天及MALIBU，上月各錄10宗，成交均集中在大單位。其中，緻藍天上月租出的單位，最小已是實用面積約748方呎套三房戶，單位為3座右翼高層C室，上月初以每月租金約2.3萬元租出，呎租約30.7元。

雲滙1月錄至少5宗租務成交。 日出康城屋苑的平均呎租較將軍澳市中心相宜。 3區租賃個案