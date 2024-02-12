九運屬火行業旺 科技股行運一條龍

鄭勤龍指出，在2024至2044年之間，屬於九運離卦，五行屬火，火代表着文明和科技。在這20年，科技將會進一步改善人們的生活質素，並提高各行各業的生產力，使經濟再度活躍和起飛。從前工業革命釋放了人類的勞力，而在未來，人工智能（AI）將會釋放我們的腦力。

針對香港在九運的表現，他指香港的名稱由來有不同說法，例如「紅香爐說」、「香江說」或「香木說」，皆屬於離卦的火象，可見九運對香港有利。故此，香港樓市和股市將會在九運這廿年內，迎來大翻身。

科技：晶片產業生意興「龍」 由於火代表着科技，故他認為香港在九運特別有利於推動科技發展，因此科技板塊將會大行其道，能夠領先引入科技並充分發揮其效益的公司將受到投資者的愛戴，在恒生科技成分股中不乏高增長潛力股。不過，由於回報和風險成正比，所以在操作上，投資者應該要懂得分散風險和做足風險管理，切勿將所有雞蛋放在同一個籃子裏。

雖然近年科技的發展日新月異，但其產業的核心硬件仍離不開晶片產業，所以不妨多加留意晶片行業的發展和走勢，務求能夠從中分一杯羹。

藝術：AI創作熱 欣欣向榮 沒有火便看不見美麗的東西，所以說卦傳曰：「離，麗也」，藝術品的投資價值會受到關注，而在新科技的引入下，繼非同質化代幣（NFT）藝術外，AI創作在引發的新風潮不容忽視，故他預期，藝術投資或在九運普及化，並成為投資者新寵兒。

能源：電力公司步步高陞 火是古代最基本的照明和煮食能源，故能源板塊的潛力亦不容忽視。鄭引述說卦傳曰：「離為電」，隨着科技發展，全球整體用電量增加似乎是無可避免。

根據往績，港股中亦不乏有盈利和派高息的電力股，投資者亦可多加留意。

加密幣：加密幣望財源滾滾 火是古代的武器，說卦傳曰：「離為甲冑，為戈。兵」。然而，他補充，在投資的過程中，難免會受到地緣政治的影響，以需要尋找避險工具。毫無疑問，黃金仍然將會是投資者熱愛的避險工具，可是由於黃金並非九運當旺的元素，相反，加密貨幣是科技發展所帶來的產物，所以加密貨幣在九運亦是其中一個有利投資的選擇。