甲辰年大市或先升後回 夏季勁彈

春季陽氣上升，氣溫回暖，春雷乍動，雨水漸漸增多，使萬物生機盎然。此時正是農民開始準備耕種的最好時機，然而由於春天的降雨量並不多，反映大市雖然或會迎來反彈勢頭，不論其幅度和持久力或略嫌不足，故此投資者宜慎防大市的沽壓或會忽然湧現。

夏季(西曆5月6日至8月8日) 夏季天氣炎熱，地面或低空氣團會受熱上升，與高空冷氣團作用產生對流運動形成對流雲，再向上發展成積雨雲，雲中強烈的電場使正負電荷發生碰撞，從而產生雷電現象。這種情況往往會招來較強的降水，反映大市氣氛可能會忽然轉強，迎來較強勁的大反彈。

秋季(西曆8月8日至11月8日) 秋季溫暖及陽光充沛，這時的濕度及氣溫普遍較夏季低，所以雨量會相對地較夏季明顯減少，但由於此時的農作物還沒有完全成熟，若然此時的雨水不足，農作物便會不夠飽滿，然而在全球氣候暖化之下，即使到了10月仍不時會出現酷熱天氣，反映大市氣氛或會忽然轉弱，迎來較強勁的回吐。

冬季(西曆11月8日至2025年2月4日) 冬季空氣寒冷而乾燥，空氣不易形成劇烈對流，因而很少打雷降雨。但有時冬季天氣偏暖，仍然有機會形成雷陣雨。反映大市氣氛仍處於弱勢，要在低位作出大反彈的機會並不高，最多只有幅度較小的技術性反彈而已。