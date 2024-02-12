港股龍來運轉 波幅料九千點

今日是甲辰龍年大年初三，不少人按傳統赤口之日不拜年，留在家攻打四方城，又或者計劃大年初五開市的投資部署。今日就請來玄學家鄭勤龍為大家預測龍年港股表現。

鄭勤龍指出，中國自古以農立國，最怕天旱不雨，使五穀不生，所以在古代便有請巫師祈雨的習俗，然而每當發生滂沱大雨之前，雷電必然會先到，漸漸人們便將雷電的形態神化，稱作為「龍」，這是為甚麼「龍」與「農」同音之故，亦是「龍」的傳人的源由。

有利汽車銀行旅業 他又引述《說文解字》曰：「龍，鱗蟲之長，能幽能明，能細能巨，能短能長，春分而登天，秋分而潛淵，這說明龍的變化可以很大，能屈能伸，可飛往天水，亦可潛入水中，所以此年的高低波幅會相當闊，而且轉勢會相當快，估計有9,000點波幅，於21,000至22,000點有阻力，12,000至13,000點有支持。

至於龍年的立春八字，鄭指是四柱動搖，當中以土最怕相沖，所以最為不利。然而，在四柱中並沒有水，所以水並沒有受到相沖之害，反而有利，屬水的行業包括汽車業、銀行業、濠賭業、旅遊業等，而屬土的行業包括水泥業、建築業、地產業、基建業、收租業、物管業等，可能會是龍年最弱或反覆的行業。

恒指兔年走勢