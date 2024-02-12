ARKK：科技女股神掌舵 適合高風險人士

對於美股市場有一定認識的投資者，必然聽過近年相當出名的「科技女股神」伍德（Cathie Wood），以及由她掌舵的基金公司Ark Investment。Ark以主動管理型交易所買賣基金（ETF）產品而聞名，其主要投資於「顛覆型創新」的科技趨勢，獲一眾散戶投資者青睞。

去年沽清中國股票 雖然Ark的旗艦產品「ARK Innovation ETF」（ARKK）近年表現不佳，但仍有許多交易員把ARKK視為市場風向標，特別是科技股的風向標，因為其重倉押注了許多風險較大、話題度高的明星科技股，故當市場風險胃納增加時，其表現往往會跑贏大市。

伍德更曾經用「新納斯達克指數」形容ARKK，認為ARKK更能夠反映整體增長型科技股的表現。雖然這種說法有自吹自擂之嫌，但作為一位在華爾街打滾多年的資深基金經理，伍德對於市場的觸覺其實相當準確。

早於2021年中，察覺到中國互聯網監管風暴來襲的伍德，已着手減持基金投資組合中的所有中概股，當時她本人對中國長遠的科技發展仍相對樂觀，但出於投資考慮而大幅減持中資股，並在此後一直保持該策略。

及至去年7月，她才進一步透露，已改變了對中國經濟的看法，表明其投資組合中已不再有任何中國風險敞口，正式對外宣告清倉中國股票。而從去年底到今年初中國股市「跌跌不休」的表現，也證明了伍德的眼光非常準確。