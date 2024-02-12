美國國債：聯儲減息在望 可博雙重回報

聯儲局的貨幣政策變化，將會是對美國乃至全球股市攸關重要的最大影響力事件。市場普遍預期聯儲局會在今年內減息，假如此預測準確，其中一種勝算極高的交易策略，便是提前買入美國國債，鎖定高利率或賺取債價上升帶來的資本回報。

市場普遍估計聯儲局會在今年減息一厘，按照常理，今年內美國債券的孳息率亦要下跌一厘才算正常。對於年期愈長的債券，當債息下跌時其債價帶來的資本增值回報也會愈高。假設債券面值與其交易價格相同，當一年期的美國國債孳息率下跌一厘，其價格會上升1%；而10年期國債孳息率跌一厘，其交易價格則會上升約10%、20年則為約20%，如此類推。

換言之，假如現時投資者買入中長線的美國國債，當市場整體利率回落時就有望「財息兼收」。

目前香港已有愈來愈多證券行提供美債交易服務，包括某些主攻網上平台的券商。不過要留意的是，這些平台可能因為其交易網絡的關係，價差會比較闊、交易時間也比較奇怪，當中，某主流券商僅限於亞洲交易時段下單。

對於沒有途徑直接購買美國國債的投資者而言，比較簡單的做法是買入美債交易所買賣基金（ETF）。目前大型基金公司貝萊德推出多隻美債ETF，深受散戶歡迎，投資者可以根據需要選擇一至3年（代號︰SHY）、3至7年（代號︰IEI）、7至10年（代號︰IEF）、20年以上（代號︰TLT）等不同年期的美債ETF。

買ETF留意券商會否退稅 惟要留意的是，與直接買債券不同，美債ETF會自動續期購買債券，投資者無辦法選擇等債券到期後拿回本金的選項，假如美國意外地再次展開另一輪加息周期，那麼買了債券ETF的投資者可能要「坐艇」。

另外，多數美債ETF亦會在派息時預扣30%股息稅，但由於美國國債本身不用徵稅，理論上這筆稅項可以退回。有些券商會自動在翌年確認報稅程序後把稅項退回用戶，但也有券商因未有提供退稅服務或是本身疏忽而未有退稅。由於各家券商做法不一，建議投資者在買美債ETF之前主動向平台查詢。

而假如券商未有幫用戶辦理退稅的服務，用戶本人就可能要親自向美國稅務局申請退稅。由於這種做法具體步驟較為複雜，因此建議一般散戶直接選擇能夠自動退稅，或不用繳預扣稅的平台進行交易。

貝萊德旗下4款美國國債ETF