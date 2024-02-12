巴郡：毋須花費時間 坐享股神投資智慧

「你想要巴菲特幫你投資嗎？」這是某網上交易平台其中一句宣傳廣告口號，該廣告大意是指散戶投資者可以直接投資於股神巴菲特掌舵的投資旗艦公司—— 巴郡，變相等同於擁有與股神相同的投資組合，不用花大量時間研究股市也能坐享其成。

能夠被冠以股神的名號，巴菲特在全世界財經界的地位顯赫，幾乎無人不識。他名聲之大，甚至連香港中學生也認識。過去有中學文憑試考生不慎把游泳運動員、奧運金牌得主「菲比斯」誤寫為「巴菲特」，消息被媒體報道後在網上廣傳。但這也從側面證明了巴菲特的名聲，就連未接觸過股市的香港中學生，也對這位在太平洋彼岸的投資達人有所耳聞。

有實體業務錢滾錢 巴菲特透過巴郡管理其投資組合，目前持股佔比最多的主要是5隻股票，包括蘋果公司（Apple Inc.）、美國銀行、美國運通、可口可樂及雪佛龍。要注意的是，巴郡本身亦擁有相當規模的實業，包括保險、能源、鐵路等。根據巴菲特的說法，巴郡能夠透過實體業務賺取源源不絕的現金流，並可以運用這些賺來的現金去投資，從而實現更多回報。

另外，巴郡的股票分A股、B股兩種，前者一股要近60萬美元、後者一股僅數百美元。兩種股票最大的分別，在於只有持A股的投資者，才有資格親身參與巴郡的年度股東大會，在現場與股神交流。假如只是為了讓巴菲特「幫你投資」，流動性較高的B股會是更好選擇。