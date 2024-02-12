AI概念：微軟應用領跑 收入看升14%

要數近年美股最熱門的主題，自然當屬人工智能（AI）概念。作為目前在AI領域最領先的國家，美國大型科技企業在AI應用方面跑出，其中又以科技巨頭微軟在AI技術應用領域獨佔鰲頭。微軟本身亦是OpenAI的主要投資者，後者研發了現象級AI聊天機械人ChatGPT。

微軟目前是少數已開始把AI技術大規模成熟地應用在旗下產品的公司，除了網頁搜尋引擎Bing整合了AI查詢功能外，最新款的Windows 11電腦亦會在鍵盤上加入Copilot按鍵，讓用戶更容易使用AI助手Copilot。相比之起，諸如蘋果公司（Apple Inc.）、Google等在AI技術運用範疇仍遠未能夠趕上微軟。

雲端服務加強辦公功能 投資研究機構CFRA股票分析師Angelo Zino給予微軟「強力買入」評級，主要原因基於AI所帶來的機會；以及微軟的雲端服務能力，特別是雲端版本的辦公生產力軟件Office、辦公通訊軟件Teams和Azure基礎設施雲端服務有着強大吸引力。

他表示︰「我們看到微軟將能夠透過多種不同方式從生成式AI的爆發式增長中獲利……未來帶來巨大的上行潛力。」 他相信，微軟將透過雲端服務的擴張而獲得更好的規模效應。

根據CFRA的預測，微軟本財政年度（截至6月底止）收入將會增長14%，下一個財政年度收入增幅為13%，主要是Office 365商業版、企業雲服務Azure及Copilot的生產力工具帶來的增長。另外，微軟去年已完成收購遊戲公司動視暴雪的交易，相關交易亦有望為遊戲業務帶來一定增長。