美股風生水起 尋寶發財

美國股市於過去十多年來「一浪高於一浪」，屬於長期大牛市格局，並且受到愈來愈多美國以外的散戶投資者關注。近年隨着多個香港證券交易平台引入美股交易，投資美股的門檻亦愈來愈低，不少香港股民都轉炒美股。踏入新一年，多數分析員都預期美股能夠在聯儲局減息的刺激下再闖高峰。是次精選了一系列值得關注的個股及交易所買賣基金（ETF）供讀者參考，希望各位讀者新一年旗開得勝！

半導體：費城相關ETF方便懶人入市 半導體產業經歷了2023年的低潮後，終於在近期迎來反彈。作為直接受惠於人工智能、數碼化等未來科技大趨勢的行業，市場對半導體板塊的關注與日俱增。以最閃亮的明星股英偉達（Nvidia）為例，其股價於2023年大漲2.4倍。當然，現在高追一隻累積了驚人升幅的股票，未必符合每一位股民的風險承受能力，但亦不妨關注其他股價相對落後的半導體公司。

在美股市場投資半導體板塊，選擇比起港股市場多很多，無論是上游的無廠晶片設計公司、晶圓生產工具供應商，乃至到晶圓代工廠、封裝測試廠都能夠在美股市場找到。若投資者看好半導體產業整體發展，卻不想花太多時間選股，可以考慮追蹤費城半導體指數的ETF。

費城半導體指數是由美國最古老的證券交易所——費城證券交易所（成立於1790年，後獲納斯達克併購）所創立，該指數追蹤了美國主流半導體企業的股價表現，是全球半導體行業重要的景氣指標。當然，有不少基金公司亦會選擇推出追蹤其他指數，甚至是主動管理的半導體ETF，這些ETF方便懶人投資，能夠捕捉行業長期趨勢之餘，亦分散投資風險。

晶片價反彈 利好美光科技 個別公司方面，視乎個人的偏好及投資決定，美股市場上選擇亦非常多，例如專注記憶體晶片的美光科技；以垂直整合製造（IDM）模式而聞名、近年力拓晶圓代工業務的英特爾（Intel）；風頭僅次於英偉達的無廠半導體公司超微半導體（AMD）等。

其中，美光科技此前因為被中國封殺，股價一度跌至低谷，但其作為技術領先的記憶體晶片龍頭，受惠於數據中心、AI模型運算等潮流。假如記憶體晶片價格反彈勢頭持續，將利好該公司股價。

英特爾可吼 估值低過同業 至於一直因為晶圓生產技術落後、產品升級迭代及技術進程表現奇差的英特爾，在現任行政總裁蓋爾辛格（Pat Gelsinger）的領導下，開始了攻克技術難關。該公司此前亦獲得了來自荷蘭ASML最為先進的極紫外光（EUV）光刻機，並且多次宣稱其有信心重奪技術領先地位。考慮到英特爾目前估值顯著低於同業，只要其宣傳的技術路線最終成功兌現，股價上升潛力理應不俗。