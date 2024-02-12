新歲炒股如龍騰飛

今日是農曆新年大年初三，恭祝各位讀者龍年進寶，財源滾滾！踏入龍年，正是九運之始，經濟或股市或出現大洗牌。不過有危便有機，龍在中國傳統文化中象徵權力、財富和好運，期盼去年積弱的港股，迎來龍騰虎躍的景象。股民想掌握投資先機，就要緊貼專家的精選利是股和投資心得，助你招財密密賺！

郭思治：中海油高息 財源滾滾 香港股票分析師協會副主席、人稱「郭Sir」的郭思治祝各位讀者財源廣進、股運亨通！

他表示，中海油近期股價曾創下一年新高，預測市盈率約4.7倍，息率接近10厘，投資者可作適量部署，分注吸納追入。就基本面而言，油價大部分時間徘徊70至80美元水平，加上中東局勢緊張，有利於油價在80美元左右橫行，對該股有正面影響。技術上，一旦該股突破近期的高位，目標價直指15.8至16元。

羅尚沛：比特幣ETF步步高陞 銀河證券業務發展董事羅尚沛表示，今年港股開局失利，預期全年走勢會「有上落、無趨勢」，若然投資者單純炒指數，建議持盈保泰，盡量減少注碼。

比特幣今年將會減半，意味着供應減少，不少大行調高目標價，有預測更估計6年後每枚價格達150萬美元。他也預期，今年比特幣會衝高至上次高位，即約6萬美元水平。

中電信業務穩健

他表示，現時市況下穩陣的股份較為吸引，中電信本身業務非常穩健，尤其是它派息穩定，以及相較以往現時有雲業務、B2B（企業對企業）等，在盈利增長方面不算太慢。基於該股現金流及前景穩定、股息相對高和增長潛力3個因素，值得考慮。

至於中交建主要是憧憬今年內地會加大力度刺激經濟，如出台財政政策，屬「基建三寶」的中交建應該會受惠。

他認為，市場似乎已消化地方政府資金不足而暫緩基建的消息，假如在3月份召開的兩會內，政府將赤字率定在相對高水平，或者會再次提出發行一萬億元人民幣國債等提振方案，上述兩類股份會有炒作。此外，兩隻推介股份同屬中特估（中國特色估值體系），隨着國資委提出將市值管理納入央企負責人考核範圍，相關股份會有許多想像空間，諸如增加派息或回購、母公司可能會注入資產等。他深信，中特估的投資概念將會是未來港股其中一個投資主題，估值具上升空間，但兩股最近已顯著炒上，可待回吐時再買，增添值博率。

他表示，說起龍就想起獅子，故推介有「獅王」之稱的滙控。他預料滙控將跑贏大市，且能夠穩坐收息，列舉了3大原因：第一是其派息穩定，股息率高；第二是它頻頻回購，股價相對平穩，甚至發揮資金避難所的角色；第三是早前出售加拿大業務後套現巨額資金，考慮派發特別股息。

他的另一隻心儀利是股是中海油，理由是油價持續企於每桶70至80美元的水平，意味着該股得以受益，加上其派息非常高，可以持貨收息。

姚浩然：聯想谷AI 時來運轉 亨達財富管理資產管理董事總經理姚浩然表示，今年港股充滿挑戰，須待內地經濟轉好、樓市債務問題得到解決，始能得到支持。

溫鋼城：港交所望吐氣揚眉 iFAST Global Markets副總裁溫鋼城祝願大家，在2024年「易贏又易勝」，投資方面一帆風順。

港股今年以來拾級而下，但他預料龍年恒生指數會飛龍在天，低開高走，具值博率，支持位約16,000點，最高見21,000點。他對後市睇法樂觀，乃基於外圍開始減息，估計資金會流入新興市場，內地貨幣政策傾向更寬鬆，港股有機會一洗頹風。

中石油具防守力

她表示，瑞聲科技有多項正面因素支持，包括消費電子逐步復甦、主要Android客戶採用較高端產品利好毛利率、集團收購車載聲學龍頭公司PSS加添盈利增長動力，以及智能手機需求回暖，華為Mate 60需求強勁，帶動聲學規格升級等。至於中石油則具有垂直綜合結構，對油價波動有一定防守能力，隨着價格管制持續放鬆，集團天然氣銷售能力料有改善空間。內地外遊需求強勁帶動，成品油消費有望維持增長。

她預期，港股於年內呈現先觸底、後橫行格局，最樂觀上望18,800點，最悲觀或跌落13,800點。當中，電訊、科技、電子及相關零件看俏，睇淡本地地產股及國際金融股。

2024年是大選年，李認為市場焦點將放眼美國，假如特朗普獲勝，將對中美關係造成不明確因素。被問及聯儲局何時減息，她估計或本年第三季才發生，若減息時間較預期慢，或影響市場及投資信心。

雖然內地頻傳救市消息，但她擔心僅可帶來短暫效果，中長線仍需觀察經濟復甦情況，尤其是房地產市道及消費信心，預計今年中國經濟增長將放緩至4.4%。

陳鳳珠：名創優品豐收可期 匯盈集團研究部主管陳鳳珠認為，投資者新一年可吼高息股及防守性股份之外，消費股同樣值得關注。

名創優品於截至去年9月底止的2024財年第一季，利潤按年增長53%，內地及海外的單店商品交易總額（GMV）均保持25%的按年增速。她給予名創優品目標價55元，止蝕位看35元。

展望龍年股市，她認為，中港股需待下半年才會出現轉機。鑑於美國將進入減息周期，內地經濟疲弱，港股前景不明朗，不過，她預料恒指會呈先低後高格局，年底目標價為20,000點。