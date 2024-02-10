股市估市：華首要任務重建信心

近期內地政府又再出招，釋出「只准做多、不准做空」的明確信號後，A股即時迎來反彈，讓投資者開心過龍年。不過，升勢是否能持續，待農曆新年過後走勢才可提供明確方向。

內地政府持續釋出政策救市，主要是要挽救股市及重振經濟信心。回顧A股近期表現，即使人民銀行於1月宣布下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，向市場提供長期穩定的流動性，但股市卻沒有因降準而止跌回穩，滬深3大指數持續走弱。直至中央再發公告，近日擴大交易所買賣基金（ETF）增持範圍，加大增持力度及規模，本周3大指數才止跌反彈。

A股再挫空間有限 從過往經驗，降準加大信貸幅度，可推動信貸供應，有利帶動經濟發展。可惜今次情況有別於以往，即使人行如何放寬供應限制，並未能改變經濟結構問題。市場期望政府推出大規模政策來支持內地的基本面，包括私人公司資本支出及家庭消費。然而，這些刺激措施並不能有效解決內地經濟問題，要讓基本面重回正軌，首要是改善投資信心及情緒。觀乎以往，經濟要重回良性復甦，需要內地民眾消費及企業資本的支撐，而不僅是依靠內地的刺激措施。

從A股市場表現來看，推出更多利好政策當然是好事，但核心推動是需要中國經濟及財政措施支持。房地產及基礎建設等傳統支柱不能被拖垮，而新的創新領域也需加速發展，並從多方面推動發展勢頭，以保持未來幾季的消費增長趨勢。

港股投資者如要趁勢博反彈，只宜小注及不應太進取，相信在此段反彈過後，恒生指數有機會再試多一次「做底」才完成整個跌浪。從中線而言，投資者也不用太悲觀，A股再進一步下跌空間已不多，相信今年有望實現正收益。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊