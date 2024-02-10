宏觀剖析：低利率環境有利內地債市

自去年12月初，內地債券市場的收益率逐漸下降。由於商業銀行調整存款利率，以致金融市場不斷調整投資策略以迎合對中國人民銀行下調存款準備金率（降準）及減息的預期。

近期內地債券市場表現良好，10年期國債收益率由去年12月初的2.7厘，下降至今年1月9日2.48厘。雖然1月中旬人行減息的預期沒有實現，但債券市場只有較小調整，而10年期國債依然在2.5厘水平窄幅上落。

資本市場避險需求猶在 金融市場大部分投資者認為，人行減息只是時間問題，並有較大可能在第一季內發生。此外，第一季減息可能需要配合地方債和國債的發行、商業銀行或是支持財政政策的核心金融機構。

從經濟基本面來看，近期公布的數據顯示，去年實質國內生產總值（GDP）增速達5.2%。然而，整體來說，低通脹反映需求不足的挑戰依然存在。今年可能需要借助中央政府加槓桿的投資基建專案，解決需求動力和恢復信心。值得留意的是，去年全年出生人口下降至902萬，正在和時間競賽，或需盡快確立經濟結構向高品質生產和服務轉型的基礎和方向。

現時對於中國債券市場仍抱持信心，主要原因如下：首先，今年地方債和國債的供應或將增加，甚至可能出現超長期地方債和特別國債，因此債券市場或需保持在低利率環境。

其次，相對低迷的居民消費價格指數（CPI）和工業生產者出廠價格指數（PPI）似乎沒有發生預期中的變化，這會非常利好債券市場。社會融資結構反映政府支出對融資的需求，目前尚未觀察到企業投資需求的明顯回升。

最後是，由於經濟轉型尚有許多不確定性，因此資本市場避險情緒濃厚，避險資產形成了資產荒的情況。雖然從估值角度來看，債券市場的性價比並不吸引，但供給和需要的不平衡有望繼續維持對債券市場的正面看法。

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