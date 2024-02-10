上月物業辣稅4.7億 月增41% 半載新高

香港住宅物業辣招稅收增加，稅務局資料顯示，1月各項辣招稅共錄約4.71億元，較去年12月增加約41.7%，創去年7月後半年新高。期內涉及成交宗數355宗，則按月回落約5.8%。

涉買家印花稅款飆90% 隨着樓市減辣，投資者及外地買家置業成本驟減，加快入市，上月需繳付買家印花稅的交投錄62宗，按月再升約3.3%，牽涉稅款更大幅攀升約90.9%，全月錄得1.485億元，同屬去年7月後的半年最多。

上月涉及新住宅從價印花稅的成交則錄288宗，比起去年12月減少約7.4%，但宗數仍屬近兩年次高，相關稅收金額則錄約29.1%升幅，全月錄得3.202億元。故此，料可反映市場投資意欲增加。

另方面，額外印花稅年期亦由3年縮短至兩年，因此不少持貨逾兩年的業主即時鬆綁，毋須支付辣稅即可沽貨，因此該類稅項的成交及稅收同步下跌。上月全月只有5宗同類買賣，按月減少約16.7%，稅額更大減約64.9%至228.5萬元。