兔年二手樓價跌8% 港島最傷

二手樓價指數走勢

樓價繼續下沉，代理行一份反映二手樓價走勢的數據顯示，該指數按周跌約1.15%，創11周最大跌幅。回顧兔年樓價亦高開低走，全年下挫約8.08%。

上述中原城市領先指數最新報145.12點，為逾7年低位，與虎年最後一周，即去年1月中的157.87點相比，兔年樓價進一步下跌，並連跌兩年，但已較虎年約15.09%跌幅收窄。該行估計，今年首季樓價指數料再跌約2.84%。

累錄37165刁 升2.8% 回顧兔年各區樓價表現，以港島走勢最弱，全年下挫約11.01%，跌至最新報143.57點。新界西及九龍亦錄約8.53%及約7.61%挫幅，新界東樓價跌勢較溫和，兔年下跌約5.01%。至於大型屋苑、中小型及大型單位3項主要樓價指數，兔年錄相若跌幅，介乎約8.04至8.25%不等。

交投量方面，兔年二手買賣依然低迷，美聯指出，以農曆年計，去年整體二手住宅成交登記錄37,165宗，相比虎年略為回升約2.8%，但仍是1996年有紀錄以來的農曆年第三低位。