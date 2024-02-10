大屋苑頻見紅 淘大兩房賣475萬勁蝕兩成

二手樓市收爐前繼續蝕賣，多個大型私人屋苑連環「見紅」。牛頭角淘大花園兩房單位劈價至475萬元售出，近4年帳面勁蝕133萬元。

美聯徐廣森表示，單位為C座中層4室，實用面積約375方呎，有裝修，叫價518萬元，放盤約一個月後，減價43萬元沽出，呎價約12,667元，高市價約3%。原業主於2020年5月以608萬元購入，帳面貶值約21.9%。

太古城6年損手162萬 新界上車盤都只有蝕讓吸客。該行鍾家豪稱，荃灣荃威花園Q座中層3室，實用面積約480方呎，兩房設計，去年2月叫價480萬元，累減135萬元，上車客以345萬元承接，呎價約7,188元。原業主2017年購入，約7年帳面虧蝕95萬元，或貶值約21.6%。

港島藍籌屋苑情況相若。中原王秀芬指，鰂魚涌太古城2月錄約4宗買賣，紫樺閣低層G室套三房單位，實用面積約1,015方呎，望全海景，以1,758萬元成交，呎價約17,320元，6年多帳蝕162萬元。

利嘉閣武秉強表示，小西灣藍灣半島8座中層G室，實用面積約594方呎，套三房間隔，減價至750萬元售出，呎價約12,626元，原業主在2020年以約968萬元買入，帳面跌價約22.5%。

事實上，近期更多中上價住宅業主願意「蝕本」離場。市場消息透露，筲箕灣香島5座中層B室，實用面積約1,055方呎，市傳以1,850萬元易手，呎價約17,536元，6年多帳面勁蝕648.5萬元，蝕幅約26%。

怡心園呎價僅8819元 此外，將軍澳私樓呎價跌穿九千元。中原李俊龍稱，區內怡心園4座低層G室，套三房間隔，減價30萬元，以530萬元易手，呎價約8,819元，呎價料屬2016年水平。該行姚枝榮指，火炭銀禧花園1座低層D室兩房戶，售475萬元，呎價約9,387元，做價跌穿「5球」屬近年低位。