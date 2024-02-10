Bal Residence會所開放參觀

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Bal Residence健身室引入先進器材，供住戶鍛煉身體。

晉環重售單位賣平17% 當中，宴會廳內配備特大多功能宴會桌，另設有水耕機。資料顯示，全盤提供156伙，迄今累售約33伙，套現逾1.7億元。

節日氣氛濃厚，交投減弱。路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，昨日重新售出早前遭終止交易的2A座29樓A室，成交價2,320萬元，較兩年半前低489萬元或約17%。該單位實用面積766方呎，屬三房一套間隔，最新呎價約30,287元。

翻查資料，該單位曾於2021年5月以2,809萬元售出，當時呎價約36,671元，惟交易於本月初終止，至現時重新售出。

此外，恒地與市建局合作發展的長沙灣映築，新近售出由市建局持有的6樓E室，實用面積512方呎，兩房間隔，成交價861.28萬元，呎價約16,822元。