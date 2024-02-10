5新盤1800伙季內推
天璽•海最矚目 有望搶先出閘
新年新氣象，各大發展商為打響頭炮，搶閘作推盤攻勢。有5個新盤有機會在接下來的首季內推出，涉及逾1,800伙，並以市區盤主導。新鴻基地產(00016)旗下醞釀出擊的啟德天璽•海，主打千呎四房大戶，為季內矚目的海景豪宅，部署農曆新年後上載樓書，有望率先跑出。
多個全新盤已瞄準農曆新年後的檔期整裝待發。據本報統計，上述5個樓盤之中有4盤位處九龍及港島區，皆是毋須預售的舊契或是已獲批出預售樓花的項目，意味隨時候命開賣。
早在上月已預告推出的天璽•海，分兩期發展，先推第1期提供256伙。新地副董事總經理雷霆指，項目位處跑道前端，採以招標先行的銷售形式，定價將參考同系西南九龍天璽的做價。
Napoli下周二發售兩伙
同系貨尾盤元朗錦田北PARK YOHO Napoli昨上載銷售安排，落實於下周二以先到先得形式發售兩伙兩房戶，分別為第21B座6樓B室及同座9樓B室，均為實用面積487方呎，折實價由653.63萬元起，買家另享的回贈金額可達樓價逾10%。另該集團與恒基地產(00012)等合作的堅尼地城KENNEDY 38，同日起將發售兩伙一房戶。
同屬豪宅盤的大嶼山嵐玥，由新藝控股發展，僅設兩幢已屆現樓的獨立屋，實用面積5,658方呎起，於上月底已經上載樓書，將短期內通過招標形式發售。
緹外四房成交價2.35億
事實上，今年起一手市場於一個多月內已錄8宗億元以上的豪宅成交，相當於去年第四季共10宗的八成。其中，嘉里建設(00683)旗下位於石硤尾龍駒道3號的緹外，於兔年最後一天以2.35億元售出第2座6樓B室，實用面積4,258方呎，四房四套房間隔，呎價約55,190元。
此外，中原地產總結兔年，一手交投量重上一萬宗水平，錄10,779宗登記，較虎年8,919宗增加約兩成。
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