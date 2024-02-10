5新盤1800伙季內推

多個全新盤已瞄準農曆新年後的檔期整裝待發。據本報統計，上述5個樓盤之中有4盤位處九龍及港島區，皆是毋須預售的舊契或是已獲批出預售樓花的項目，意味隨時候命開賣。

早在上月已預告推出的天璽•海，分兩期發展，先推第1期提供256伙。新地副董事總經理雷霆指，項目位處跑道前端，採以招標先行的銷售形式，定價將參考同系西南九龍天璽的做價。

Napoli下周二發售兩伙 同系貨尾盤元朗錦田北PARK YOHO Napoli昨上載銷售安排，落實於下周二以先到先得形式發售兩伙兩房戶，分別為第21B座6樓B室及同座9樓B室，均為實用面積487方呎，折實價由653.63萬元起，買家另享的回贈金額可達樓價逾10%。另該集團與恒基地產( 00012 )等合作的堅尼地城KENNEDY 38，同日起將發售兩伙一房戶。

同屬豪宅盤的大嶼山嵐玥，由新藝控股發展，僅設兩幢已屆現樓的獨立屋，實用面積5,658方呎起，於上月底已經上載樓書，將短期內通過招標形式發售。

此外，中原地產總結兔年，一手交投量重上一萬宗水平，錄10,779宗登記，較虎年8,919宗增加約兩成。

首季主要部署開售新盤