簡訊一覽
●中梁控股(02772)公布有關境外債務重組計劃會議的結果，共510名持有投票計劃債權本金及應計未付利息總額13.27億美元，即佔投票計劃債權未償還總額約96.75%的計劃債權人昨進行投票，計劃最後獲約99.12%的與會投票計劃債權人贊成。該企將尋求法院對計劃的批准及裁決，呈請將於2月23日聆訊。
●融創中國(01918)通過重組合作出售四川項目的70%權益及債務，作價39.74億元（人民幣‧下同），預期會就重組合作事項錄得除稅前未經審核溢利約21億元，重組合作事項所得現金代價約4.36億元，將由融創合資用於其所在區域的項目施工建設及保交樓。
●好孩子國際(01086)發盈喜，預期去年純利約兩億元，飆近4倍，原因是海運運費改善、收入結構等令毛利率大幅改善。
●中糧家佳康(01610)公布，1月份生豬出欄量按年跌11.16%至35萬隻，但生鮮豬肉銷量按年升12.98%至2.35萬噸。
●時代集團控股(01023)發盈警，料截至去年底止半年純利按年大減45至55%，2022年同期賺約1.06億元。
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