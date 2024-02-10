壽司郎母企港生意漲29％

壽司郎母公司Food & Life Companies（F&L）於截至去年12月底止首財政季度的業績公告內承認，福島核電廠排放核污水令內地壽司郎的客流有所減少，原因是「風評被害」和中國禁止日本海產進口，但相信影響只是暫時，正檢討如何有效修復客流。

業績顯示材料顯示，該企上季來自內地的收入按年增長（以固定匯率計，下同）1.58倍，乍看之下與當前內地消費市道欠佳和上述反日情緒相悖，但細看之下確實很由門店擴張推動，事關2022年同季僅15家壽司郎，上季已增至39家。

上財季整體純利飆3.8倍 本港為F&L最大海外收入來源，上季按年增長29.8%，錄70.95億日圓，以期內港元兌日圓平均匯率計算，即大約3.75億元，本港壽司郎分店按年淨增8家，達27家，粗略推算每店每日生意額約15萬元。然而，本港業務的EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前溢利）按年倒退5.7%。

現階段F&L仍以日本壽司郎為重心，上季相關收入按年增長25.61%至586.38億日圓，原因是客數及人均消費按年分別升20.1%及2.9%，經營溢利率按年擴大7.51個百分點至10.59%，跟海外壽司郎的表現相反。由於國內收入改善，F&L上季純利按年飆3.85倍至32.57億日圓（約1.7億港元）。