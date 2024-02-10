Expedia上季收入增10% 換CEO股價曾瀉21%

Expedia上季業績摘要

Hotels.com、Trivago等品牌的母公司、旅遊服務預訂平台Expedia公布，商務總裁戈林（Ariane Gorin）5月起將接替科恩（Peter Kern）擔任行政總裁（CEO），雖然寫下Expedia誕生首位女舵手的新一頁，惟市場有所觀望，連累股價周五開市早段急挫20.95%，低見126.05美元。

內部晉升 商務總裁接任 資料顯示，戈林曾於2003至2013年任職微軟，在Expedia的年資亦有10年，現任商務總裁。Expedia董事長迪勒（Barry Diller）在聲明中稱，他們力求在公司內部尋覓人選接替科恩，而戈林就是首選對象。另根據條款，戈林將獲得125萬美元（約975萬港元）的基本年薪和10萬美元（約78萬港元）的一次過搬遷補貼，同時科恩會留任副主席兼董事，協助順利過渡。

至於該企截至去年12月底止的第四季業績則好過市場預期，反映全球民眾在後疫情時期的旅遊需求仍然殷切。Expedia期內純利有1.32億美元（約10.29億港元），按年跌25.42%；經調整純利按年則升23.46%至2.42億美元（約18.87億港元）。

該企上季收入按年增長10.27%至近28.87億美元。按業務劃分，住宿收入一環按年升14.39%至23.04億美元；來自廣告和媒體的收入亦升16.47%，有2.05億美元，惟機票收入則跌7.52%至8,600萬美元。

全年經調整純利漲32% 期內總預訂金額按年增長5.66%至216.72億美元，略遜預期；至於房間過夜預訂量則升9.32%至7,740萬次。

科恩坦言，全球旅遊需求在經歷疫後的報復式增長後難免會有所放緩，但仍有望保持健康，又料北美及西歐以外地區的增長快得多，縮窄與歐美的差距。財務總監惠倫（Julie Whalen）表示，機票價格回落令公司相關收入受壓，波音737 Max 9「甩門」事件也會影響訂單。

總結全年，Expedia收入增長10.04%至128.39億美元，來自美國以外的部分增長25.85%至46.92億美元，經調整純利增長32.27%至14.18億美元。